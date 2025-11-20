मोतीपुर अग्निकांड में झुलसी महिला की मौत, छह हुई मरने वालों की संख्या
मोतीपुर में आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। एक घायल महिला, माला देवी, की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकेश कुमार के बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फारेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि घटना की असली वजह का पता चल सके।
संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ़्फरपुर)। Muzaffarpur News: मोतीपुर में नेता रोड पर स्थित स्व. गेना साह के मकान में लगी आग में मरने वालों की संख्या पांच से बढ़कर छह हो गई है।
जलकर झुलसी माला देवी की मौत बुधवार को पटना के एक नर्सिंग होम में हो गई। माला देवी गेना साह के साले की बेटी थीं। उनकी मौत के बाद इस घटना में मृतकों की संख्या अब छह हो गई है।
हादसे में घायल गेना साह के पुत्र मुकेश कुमार उर्फ अर्जुन के बयान के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। मुकेश ने पुलिस को दिए बयान में अज्ञात पर घर में आग लगाने की आशंका जताते हुए बयान दर्ज कराया था।
इसके आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस इसकी जांच में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग लगने के बाद भी उस मकान में सो रहे लोगों ने भागने का प्रयास क्यों नहीं किया, हालांकि फारेंसिक जांच रिपोर्ट ही मामले को स्पष्ट कर पाएगी।
जब तक फारेंसिक की जांच रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मोतीपुर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है।
उल्लेखनीय है कि शनिवार की सुबह आग लगने से मोतीपुर बाजार निवासी स्व. गेना साह की पत्नी, पुत्र, बहू, दो पोतियों सहित पांच लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी।
इसके अलावा, पांच अन्य लोग झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जख्मी लोगों में माला देवी भी शामिल थीं, जिनका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा था।
