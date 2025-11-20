मोतीपुर अग्निकांड में झुलसी महिला की मौत, छह हुई मरने वालों की संख्या

संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ़्फरपुर)। Muzaffarpur News: मोतीपुर में नेता रोड पर स्थित स्व. गेना साह के मकान में लगी आग में मरने वालों की संख्या पांच से बढ़कर छह हो गई है। जलकर झुलसी माला देवी की मौत बुधवार को पटना के एक नर्सिंग होम में हो गई। माला देवी गेना साह के साले की बेटी थीं। उनकी मौत के बाद इस घटना में मृतकों की संख्या अब छह हो गई है।



हादसे में घायल गेना साह के पुत्र मुकेश कुमार उर्फ अर्जुन के बयान के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। मुकेश ने पुलिस को दिए बयान में अज्ञात पर घर में आग लगाने की आशंका जताते हुए बयान दर्ज कराया था।

इसके आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस इसकी जांच में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग लगने के बाद भी उस मकान में सो रहे लोगों ने भागने का प्रयास क्यों नहीं किया, हालांकि फारेंसिक जांच रिपोर्ट ही मामले को स्पष्ट कर पाएगी।