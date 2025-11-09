मौसम में बदलाव के साथ मच्छरों का बढ़ा प्रकोप, मुजफ्फरपुर नगर निगम नहीं कर रहा कोई उपाय

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मौसम में आ रहे बदलाव के साथ मच्छरों का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है। दिन हो या रात, मच्छर शहरवासियों की चैन छिन रहे है। उनसे मुक्ति दिलाने का जिम्मा नगर निगम पर है, लेकिन निगम मच्छरों को मारने के लिए नियमित अभियान नहीं चला रहा है। कुछ सप्ताह के अंतराल पर चल रहा फागिंग एवं नालों में एंटी लार्वा दवा के छिड़काव का असर कारगर नहीं हो पा रहा है।

नगर निगम इस समस्या को लेकर कभी गंभीर नहीं रहा है। शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब तक ठोस योजना नहीं बनाई गई। मच्छरों के दंश से बीमार हो रहे शहरवासी मच्छरों से शहर एवं आसपास रहने वाले लाखों लोगों की नींद हराम हो चुकी है। पहले रात में उनका दंश झेलना पड़ता था, लेकिन अब दिन में भी चैन नहीं। वे न सिर्फ शहरवासियों की नींद उड़ा रहे हैं, बल्कि मलेरिया, कालाजार, डेंगू , जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे संक्रामक रोगों का शिकार लोगों को बना रहे हैं। डा. फिरोजुद्दीन फैज के अनुसार शहरवासी लगातार मच्छर जनित बीमारियों के शिकार हो रहे है।

इलाज व वैकल्पिक उपायों पर कट रही जेब मच्छरों के दंश से शहरवासी मलेरिया, डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई जान तक गंवा रहे हैं। बीबी गंज निवासी ब्रजेश कुमार ने कहा कि बीमार होने पर इलाज के लिए लोगों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है।