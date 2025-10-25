क्या छठ 2025 के दौरान बारिश होगी? मौसम विभाग ने जारी की पूर्वानुमान रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Update: छठ 2025 से ठीक पहले मौसम में बदलाव के पूरे लक्षण सामने आ गए हैं। सुबह में कुहासा छाने लगा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक इसका असर देखने को मिल रहा है।

कुहासा के कारण दृश्यता काफी कम रही। इस कारण एनएच पर चलने वाले गाड़ियों के लाइट जल रहे थे। वहीं बाइक वालों को भी चलने में परेशानी हो रही थी। सुबह आठ बजे के बाद धीरे- धीरे कुहासा छंट गया। घर के भीतर गर्मी की अनुभूति होने के कारण लोग पंखा चलाकर सो रहे हैं। वहीं सुबह उठकर जब लोग घरों के बाहर निकले तो ठंड की अनुभूति हो रही थी।

मार्निंग वाक पर जाने वाले बुजुर्गों ने बताया कि कुहासा के कारण ठंड की अनुभूति हुई। वरीय मौसम विज्ञानी डा. ए. सत्तार ने बताया कि फिलहाल वातावरण में नमी ज्यादा है। रात में पुरवा हवा चलने के कारण सुबह कुहासा छाया रहा।

जब - जब रात में पुरवा चलेगी तो अगली सुबह ऐसी ही परिस्थिति होगी। उन्होंने कहा कि बीच-बीच में ऐसा होगा। कहा कि अब धीरे-धीरे तापमान में कमी आएगी। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा।

छाएंगे बादल, मौसम रहेगा शुष्क उत्तर बिहार में आने वाले चार से पांच दिन यानी छठ पूजा की अवधि की बात करें तो आसमान में बादल छाएंगे। इस अवधि में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान 21-22 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन दो से तीन किमी प्रति घंटा की रफ्तार से अगले एक-दो दिन पछिया हवा उसके बाद पुरवा चलने की संभावना है।