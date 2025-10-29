क्या मोंथा चक्रवात पीएम मोदी की सभा में डालेगा रंग में भंग? मौसम विभाग ने जारी की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। PM Modi Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रथम चरण के मतदान की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार का काम रफ्तार पकड़ता जा रहा है। छठ महापर्व के समापन के बाद दोनों गठबंधनों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित चीनी मिल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।

प्रशासन और गठबंधन की ओर से इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा चक्रवात के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो रही है। अब लोगों को आशंका है कि कहीं इसमें रंग में भंग न हो जाए। बुधवार की दोपहर से मुजफ्फरपुर शहर समेत जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो गई है।

गुरुवार की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में अगले दो दिनों तक उत्तर बिहार में हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं भारी वर्षा की भी आशंका है। इसके साथ-साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।

चक्रवाती तूफान के प्रभाव की वजह से जिले में पिछले दो दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार और मंगलवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। जिसकी वजह से दिन और रात के तापमान में काफी कमी देखी गई है।

मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सिसय रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक था। पिछले 24 घंटे में 2.3 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया चल रही थी।