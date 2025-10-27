बिहार चुनाव में दलबदल का खेल जारी: VIP के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी, तो JDU नेता ने थामा राजद का दामन 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वीआइपी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी एवं जिलाध्यक्ष महावीर सहनी समेत कई नेता पटना के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हो गए।

इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने अमर शहीद जुब्बा सहनी को राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से स्थापित करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने मल्लाह समाज को अपमानित करने का काम किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे।

भाजपा में शामिल होने वालों में वीआइपी के जिला प्रवक्ता शिशिर कुमार नीरज, कुमारेश्वर, सुनील कुमार चौधरी, संजीत सहनी, शत्रुघ्न सहनी, मुकेश पासवान, उमेश सहनी, धर्मेंद्र कुमार, सतीश निषाद, गरीबन सहनी, प्रेमचंद सहनी, सत्येन्द्र मुखिया, देवकरण सहनी, रामबाबू सहनी, रमेश निषाद, सतीश सहनी, रंजीत सहनी आदि शामिल हैं।

जदयू नेता ने ली राजद की सदस्यता गायघाट विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर नाराज प्रभात किरण रविवार को राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनको अपने पटना आवास पर बुलाकर राजद की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल उपस्थित रहे।