Bihar University: कल से भरा जाएगा यूजी फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फार्म

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने यूजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फार्म भरने की तिथि जारी कर दी है। कालेजों में छात्र-छात्राएं बुधवार से परीक्षा फार्म भर सकेंगे।
इसको लेकर सोमवार को परीक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी 20 नवंबर तक फार्म भर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने बताया कि कालेज अपने स्तर से 22 नवंबर को शाम पांच बजे तक यूएमआइएस पोर्टल पर पात्र छात्र-छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
किसी भी परिस्थिति में इसके बाद पोर्टल नहीं खुलेगा। परीक्षा नियंत्रक ने सभी कालेजों के प्राचार्यों से अनुरोध किया है कि वे परीक्षा फार्म भरे जाने की सूचना अपने - अपने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें।
दूसरी ओर परीक्षा विभाग में 24 नवंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान का रिकार्ड जमा करना है। ससमय रिकार्ड जमा नहीं करने वाले छात्र-छात्राओं का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने सीआइए का मार्क्स भी 26 नवंबर तक जमा करने का आदेश दिया है।
मुजफ्फरपुर: एमडीडीएम कालेज में नैपकिन डिस्पोजल मशीन स्थापित हो गया है। इनर व्हील क्लब, लिच्छवी और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से यह नई व्यवस्था लागू की गई है। यह पहल महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है।
प्राचार्य प्रो. अलका जायसवाल ने स्वच्छ और स्वस्थ परिसर निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इनर व्हील क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट डा. वंदना विजयलक्ष्मी की इस पहल की तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डा. शगुफ्ता नाज ने भी छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने मशीन के उचित उपयोग की जानकारी दी। मौके पर छात्राएं और अन्य उपस्थित हुए।
