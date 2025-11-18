Language
    मुजफ्फरपुर में किसके पास मिली एक किलो हेरोइन? पुलिस की गिरफ्त में महिला समेत दो तस्कर

    By Sanjiv Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत दो हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक किलो हेरोइन बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्कर पूर्वी चंपारण के राजेश्वर पंडित और पूनम देवी हैं। पूछताछ में पता चला कि वे हेरोइन को उत्तर प्रदेश भेजने वाले थे, जिसका इंतजाम मोतिहारी जेल में बंद एक आरोपी ने किया था। पूनम देवी का पुराना आपराधिक रिकार्ड भी है।

    आरोपितों के बारे में जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी। जागरण

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ नारकोटिक्स सेल की सूचना पर मुजफ्फरपुर जिले की विशेष टीम ने छापेमारी कर करीब एक किलो हेरोइन के साथ महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इनकी पहचान पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र के घरहरवा के राजेश्वर पंडित और भवानीपुर बाजार के पूनम देवी के रूप में हुई है।

    सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कहा कि तलाशी में इनके पास से 1016 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ और दो मोबाइल जब्त किए गए है।

    इस संबंध में अहियापुर थाने में प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि बिहार एसटीएफ की ओर से तस्करों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद बैरिया इलाके में नाकेबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों हेरोइन लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अहियापुर थाना अंतर्गत बैरिया बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। इसी बीच वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने नाकेबंदी कर पकड़ा।

    छापेमारी में अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार को भी शामिल किया गया था। इन दोनों के पूछताछ में मादक पदार्थ के कई तस्करों के बारे में जानकारी मिली है। विशेष टीम स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेंज पर आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले में अहियापुर थाने में प्राथमिकी किया गया है।

    सिटी एसपी ने कहा कि गिरफ्तार पूनम देवी का पुराना आपराधिक रिकार्ड है। उसके विरुद्ध नकरदेई थाना (पूर्वी चंपारण) में मार्च में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है। गिरफ्तार महिला पूनम देवी पूर्व में नकारदेई थाने से मादक पदार्थ मामले में जेल जा चुकी है। पूछताछ के बाद इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजे की कवायद की जा रही है। इसके अलावा अन्य थानों से संपर्क कर दोनों के पूर्व का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है।

    काफी दिनों से तस्करी में शामिल थे दोनों 

    पुलिस पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार दोनों तस्कर मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित कार्यों में काफी दिनों से संलिप्त हैं। जब्त किए गए हेरोइन के खेप को उत्तर प्रदेश भेजा जाना था। हेरोइन मणिपुर से लाया गया था। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से बैरिया बस स्टैंड जाने के क्रम में पकड़े गए।

    पूछताछ में पता चला कि हेरोइन को उत्तर प्रदेश में भेजने का सारा इंतजाम मोतिहारी जेल में बंद एनडीपीएस एक्ट के आरोपित हरिनाथ राय के द्वारा किया गया है। मामले में छह आरोपितों को नामजद किया गया है। नामजद लोगों में एक मणिपुर, एक उत्तर प्रदेश एवं चार बिहार के आरोपित हैं। पुलिस का कहना है कि इनसे मिली जानकारी पर मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल अन्य पर कार्रवाई जारी रखी गई है।