1 करोड़ 16 लाख से बनेंगी दो सड़कें, मुजफ्फरपुर के लोगों का सफर हो जाएगा आसान
मुजफ्फरपुर शहर में 1.16 करोड़ रुपये की लागत से दो मुख्य सड़कों का निर्माण होगा। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिया है। वार्ड 30 और 48 में सड़क और नाला निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित और आरामदायक आवागमन की सुविधा मिलेगी। गुणवत्ता की जांच एमआईटी और बिहार पुल निर्माण निगम से कराई जाएगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: शहर की दो मुख्य सड़कों को निर्माण 1.16 करोड़ रुपये की लागत से होगा। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने दोनों योजनाओं को पूरा करने के लिए निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दी है।
योजना के तहत वार्ड 30 के न्यू सादपुर कालोनी में चौधरी सीमेंट से लेकर डा. पीसी वर्मा के घर एवं नीम चौक से सादपुर दुर्गा स्थान मंदिर, रामसागर गुप्ता के घर होते हुए महामाया चौक तक 96.61 लाख की लागत से सड़क एवं नाला निर्माण का निर्माण किया जाएगा।
इस योजना का काम संवेदक सर्वजीत कुमार को दिया गया है। छह माह में काम को पूरा करना है। वहीं वार्ड 48 अन्तर्गत राजपूत टोला कन्हौली में एलबर्ट मिशन स्कूल के नजदीक से विनोद सिंह के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण 19.58 लाख की लागत से की जाएगी।
इस कार्य को पूरा करने का जिम्मा संवेदक चंदन कुमार को तीन माह के अंदर पूरा करने का कार्यादेश दिया गया है। दोनों क्षेत्र में सड़क की जर्जर स्थिति और जल निकासी की कमी लोगों से लोगों को परेशानी हो रही थी।
निर्माण के बाद यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और आरामदायक आवागमन की सुविधा मिलेगी। नगर आयक्त विक्रम विरकर ने कहा कि कार्य के गुणवत्ता की जांच एमआईटी एवं बिहार पुल निर्माण निगम से कराई जाएगी।
निर्माण कार्य की मजबूती और मानक पालन सुनिश्चित करने के लिए क्यूब टेस्ट, मोल्ड कास्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट समेत सभी तकनीकी जांच कराई जाएगी ताकि कार्य मानक के अनुसार हो सके।
कार्य स्थल पर सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाने को निर्देश संवेदकों को दिया गया है। कार्य शुरू करने से पूर्व स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को सूचना देने को कहा गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संवेदकों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।