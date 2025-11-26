1 करोड़ 16 लाख से बनेंगी दो सड़कें, मुजफ्फरपुर के लोगों का सफर हो जाएगा आसान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: शहर की दो मुख्य सड़कों को निर्माण 1.16 करोड़ रुपये की लागत से होगा। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने दोनों योजनाओं को पूरा करने के लिए निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तहत वार्ड 30 के न्यू सादपुर कालोनी में चौधरी सीमेंट से लेकर डा. पीसी वर्मा के घर एवं नीम चौक से सादपुर दुर्गा स्थान मंदिर, रामसागर गुप्ता के घर होते हुए महामाया चौक तक 96.61 लाख की लागत से सड़क एवं नाला निर्माण का निर्माण किया जाएगा।

इस योजना का काम संवेदक सर्वजीत कुमार को दिया गया है। छह माह में काम को पूरा करना है। वहीं वार्ड 48 अन्तर्गत राजपूत टोला कन्हौली में एलबर्ट मिशन स्कूल के नजदीक से विनोद सिंह के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण 19.58 लाख की लागत से की जाएगी।

इस कार्य को पूरा करने का जिम्मा संवेदक चंदन कुमार को तीन माह के अंदर पूरा करने का कार्यादेश दिया गया है। दोनों क्षेत्र में सड़क की जर्जर स्थिति और जल निकासी की कमी लोगों से लोगों को परेशानी हो रही थी।