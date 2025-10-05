मुजफ्फरपुर में बारिश के पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत, पतंग लूटने के दौरान हुई घटना

Muzaffarpur News मिठनपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड 46 स्थित रामबाग रोड के आदर्श नगर में हुई घटना। हादसे में नाका चौक निवासी लालबाबू के आठ वर्षीय पुत्र आदर्श एवं आदर्श नगर निवासी माधुरी देवी के नौ वर्षीय पुत्र राजा की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अस्पताल के आसपास हंगामे की स्थिति बनी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड 46 स्थित रामबाग रोड के आदर्श नगर में जमा बारिश के पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। वार्ड 46 के पार्षद सैफ अली ने बताया कि मोहल्ला स्थित चहारदीवारी से घिरे निजी जमीन में बारिश का पानी जमा है।

नाका चौक निवासी लाल बाबू का आठ वर्षीय पुत्र आदर्श एवं आदर्श नगर निवासी माधुरी देवी का नौ वर्षीय पुत्र राजा पतंग लूटने के क्रम में चहारदीवारी पर चढ़ कर पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वे दोनों पानी में गिर गए।

स्थानीय लोगों ने उसे वहां से निकाला और इलाज के लिए पीएनटी चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम में लेकर आए, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पार्षद ने बताया कि इलाके का पानी रामबाग नहर से होकर निकलता है, लेकिन पानी तेजी से नहीं निकलने के कारण आदर्श नगर में जलजमाव है।