    मुजफ्फरपुर में बारिश के पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत, पतंग लूटने के दौरान हुई घटना

    By Pramod kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:45 PM (IST)

    Muzaffarpur News मिठनपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड 46 स्थित रामबाग रोड के आदर्श नगर में हुई घटना। हादसे में नाका चौक निवासी लालबाबू के आठ वर्षीय पुत्र आदर्श एवं आदर्श नगर निवासी माधुरी देवी के नौ वर्षीय पुत्र राजा की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अस्पताल के आसपास हंगामे की स्थिति बनी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है।

    इलाज के क्रम में बच्चों की मौत के बाद अस्पताल के बाहर जमा लोग। जागरण

     जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड 46 स्थित रामबाग रोड के आदर्श नगर में जमा बारिश के पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। वार्ड 46 के पार्षद सैफ अली ने बताया कि मोहल्ला स्थित चहारदीवारी से घिरे निजी जमीन में बारिश का पानी जमा है।

    नाका चौक निवासी लाल बाबू का आठ वर्षीय पुत्र आदर्श एवं आदर्श नगर निवासी माधुरी देवी का नौ वर्षीय पुत्र राजा पतंग लूटने के क्रम में चहारदीवारी पर चढ़ कर पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वे दोनों पानी में गिर गए।

    स्थानीय लोगों ने उसे वहां से निकाला और इलाज के लिए पीएनटी चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम में लेकर आए, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पार्षद ने बताया कि इलाके का पानी रामबाग नहर से होकर निकलता है, लेकिन पानी तेजी से नहीं निकलने के कारण आदर्श नगर में जलजमाव है।

    अस्पताल में पहुंच पुलिस ने मृत बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भाड़ी भीड़ जमा है। हंगामे की स्थित बनी हुई है।