    कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली-दरभंगा हमसफर 16 घंटे तो स्वतंत्रता सेनानी 7 घंटे लेट

    By Gopal Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस 16 घंटे और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ...और पढ़ें

    कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों के परिचालन में कोहरे का कहर कायम है। 02570 नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन 16 घंटे की देरी से पहुंची। इस ट्रेन की रेक देर से पहुंचने के कारण नई दिल्ली से गुरुवार को 13 घंटे लेट खुली। रास्ते में और भी लेट हो गई। 

    वहीं डाउन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सात घंटे लेट हो गई। यह ट्रेन नई दिल्ली से दो घंटे लेट खुली और गाजियाबाद-अलीगढ़ के बीच तीन घंटे और लेट हो गई। उसके बाद लगातार लेट होते सात घंटे की देरी से पहुंची है। 

    वैशाली एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से पहुंची

    वहीं नई दिल्ली से ललितग्राम जाने वाली 15566 वैशाली एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से पहुंची। यह तो दूरगामी ट्रेन की लेटलतीफी है। इंटरसिटी ट्रेन भी जयनगर से आरा जाने वाली जयनगर से एक घंटे की देरी से खुली और मुजफ्फरपुर पहुंचते साढ़े तीन घंटे लेट हो गई। 

    वहीं जोगबनी से दानापुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की लेटलतीफी में सुधार हो रहा है। शुक्रवार को एक घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर पहुंची है।

    वंदे भारत को चार-पांच नंबर प्लेटफार्म से गुजारने पर आपत्ति  

    वंदे भारत जैसी वीआइपी ट्रेन को भी एक के बदले चार-पांच नंबर प्लेटफार्म से गुजारा जा रहा है। इसको लेकर कई यात्रियों ने आपत्ति जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। 

    एक यात्री अभिनंदन कुमार ने बताया कि वंदे भारत को अभी सबसे अधिक वीआईपी ट्रेन माना जाता है और इस ट्रेन को एक नंबर प्लेटफार्म पर नहीं रोक, ऐसे प्लेटफार्म पर रोका जा रहा, जहां किसी की नजर भी नहीं जा रही। यात्रियों ने एक नंबर प्लेटफार्म से रोकने की मांग की है।