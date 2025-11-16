Bihar News : मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेनों में ‘सीट पाओ’ दौड... गरीबरथ समेत कई ट्रेनें लेट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । सहरसा से अमृतसर जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस सहित कई स्पेशल ट्रेनें काफी देर से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची। शाम सात बजे की गाड़ी रात को 12 बजे तक पहुंचने की स्टेशन से घोषणा की जा रही थी।

इस ट्रेन से दिल्ली, पंजाब, अमृतसर आदि जगहों पर जाने के लिए काफी संख्या में आए थे। यह ट्रेन सहरसा से दोपहर ढ़ाई बजे खुलती है, लेकिन रविवार की रात नौ बजे तक सहरसा से नहीं चली थी। वहीं डाउन वाली 12204 गरीबरथ एक्सप्रेस सुबह पांच बजे के बदले दोपहर 12 बजे के बाद पहुंची। सात घंटे की देरी होने के कारण अप साइड की गाड़ी भी काफी लेट हो गई। इसके चलते जंक्शन पर यात्रीगण को इधर-उधर भटकना पड़ा।



वहीं रक्सौल से हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट होने से उक्त ट्रेन में यात्रियों को जबरदस्त भीड़ हो गई। इसके चलते यात्री परेशान हुए। वहीं 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल ट्रेन साढ़े आठ घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर पहुंची। इसके अलावा 05211, 04097, 13020 सहित कई अन्य ट्रेनें भी काफी लेट हो गई।

मिथिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए आपाधापी रक्सौल से हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस रविवार को डेढ घंटे लेट मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची। इस ट्रेन से जाने के लिए रविवार को काफी संख्या में यात्री आए थे। इसके कारण जंक्शन पर ठसा-ठस भीड़ हो गई। यात्री जंक्शन पर समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन डाउन से देरी से आने के कारण अप साइड से जाने में देरी हुई।