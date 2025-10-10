मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पिकअप की टक्कर में चार लोगों की मौत

संवाद सहयोगी, मीनापुर (मुजफ्फरपुर)। थाना क्षेत्र में मुजफ्फरपुर-शिवहर मुख्य पथ पर दरहीपट्टी गांव स्थित विवाह भवन के समीप शुक्रवार की शाम ट्रैक्टर से टक्कर में पिकअप पर सवार बच्ची समेत चार की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वैन के पिछले हिस्से की बाडी के परखच्चे उड़ गए। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।स्थानीय लोगों ने घायलों को दूसरे वाहन से एसकेएमसीएच भेजा। हादसे के बाद ट्रैक्टर का चालक फरार हो गया ।

मृतकों की पहचान हरका मानशाही गांव के राजगीर सहनी के पुत्र बिंदा सहनी (65), सुर्योधन सहनी के पुत्र नंदू सहनी (60), विगन सहनी की पुत्री ब्यूटी कुमारी (आठ) और पुरैनिया के राजगीर सहनी के पुत्र चंदेश्वर सहनी (60) के रूप में बताई गई है। घायलों में तीन की स्थिति चिंताजनक है।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम साढ़े पांच बजे पिकअप वैन समस्तीपुर के शिउरा स्थान से मीनापुर के हरका मानशाही लौअ रही थी। पिकअप वैन पर कई लोग सवार थे।

इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ईंट की टुकड़ी लदे ट्रैक्टर से पिकअप वैन टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन में पीछे बैठे लोग दूर हवा में फेंका गए।

गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वाहनों के टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े। देखते ही देखते ही चीख-पुकार मच गई।

मौके पर पहुंचे जिला पार्षद हिमांशु गुप्ता व स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा।

थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद के नेतृत्व में मीनापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दारोगा सूरज देवा, शिव कुमार, अनिल कुमार, पवन कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंच गए।

मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर एनडीए के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग पहुंच गए थे। दरहीपट्टी से लेकर एसकेएमसीएच तक लोगों का तांता लगा रहा। दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है।