    मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा: खाट पर आराम कर रहा था युवक, ऊपर गिर गया 11 हजार वोल्ट का तार 

    By Shiv Shankar Vidyarthi Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एक हृदयविदारक घटना में, एक युवक अपने खाट पर आराम कर रहा था जब उस पर 11 हजार वोल्ट का तार गिर गया। युवक गंभीर रूप से झुलस गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है, और परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    11 हजार वोल्ट का तार गिरने से युवक की मौत

    संवाद सहयोगी, पारू (मुजफ्फरपुर)। देवरिया थाना क्षेत्र के बुढ़ानपुर गांव में रविवार की रात बिजली के 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर शरीर पर गिरने से एक युवक जिंदा जल गया। बचाने के प्रयास में एक ग्रामीण भी जख्मी हो गए। इस घटना के बाद बिजली विभाग के विरुद्ध ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग करते हुए पुलिस को शव सौंपने से इन्कार कर दिया।

    ग्रामीणों ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के महम्मदपुर बलमी गांव का युवक काजू सिंह (35) अपनी बहन शांतू देवी के घर छठ पूजा के अवसर पर पूजन सामग्री लेकर आया था। पूजन सामग्री देने के बाद वह दरवाजे पर स्थित खाट पर आराम कर रहा था।

    इसी दौरान ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर उसके शरीर पर गिर गया। झुलसकर जलने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चीख सुनकर बचाने के प्रयास के दौरान ग्रामीण विश्वनाथ सिंह (72) भी जख्मी हो गए हैं।

    घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची देवरिया पुलिस को ग्रामीणों ने शव सौंपने से इन्कार कर दिया और विभागीय अधिकारियों को बुलाने की मांग की।

    ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग को कई महीनों से इस जर्जर तार को बदलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विभागीय अधिकारी तार बदलने के लिए पैसे मांग रहे थे।

    घटना की सूचना मिलने पर पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह रात में पहुंचे और डीएम तथा विभागीय एमडी से बात कर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार साह ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है।

    घटना की जानकारी मिली है। ग्रामीणों की शिकायत पर तार बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी बीच यह हादसा हो गया।
    -अधीक्षण अभियंता, पारू 