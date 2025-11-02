मुजफ्फरपुर में शौच के दौरान शौचालय की टंकी में गिरा किशोर, डूबने से मौत

संवाद सूत्र, लौरिया। प्रखंड के सिसवनिया पंचायत के विशुनपुरवा मोमिन टोला में रविवार की दोपहर शौच करने के दौरान अचानक शौचालय की टंकी का ढक्कन भर भराकर गिर गया और टंकी में गिरकर हुसैन अंसारी के 12 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई।

मृत युवक के पिता हुसैन अंसारी ने बताया कि उनका पुत्र सैफ अली रविवार की दोपहर में अपने घर में बने शौचालय में शौच करने गया था। शौचालय की टंकी पर ही सीट बना था, जो जर्जर हो चुका था। शौच करने के दौरान टंकी के जर्जर ढक्कन के टूटने से टंकी में गिर गया। कुछ देर बाद किशोर की मां स्नान करने गई तो देखी की टंकी का ढक्कन टूटा हुआ है और सैफ अली भी कही दिखाई नहीं दे रहा है।