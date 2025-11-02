Language
    मुजफ्फरपुर में शौच के दौरान शौचालय की टंकी में गिरा किशोर, डूबने से मौत

    By Anil Kumar Thakur Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    लौरिया के सिसवनिया पंचायत में एक 12 वर्षीय बालक की शौचालय की टंकी में गिरने से मौत हो गई। बालक शौच के लिए गया था तभी जर्जर ढक्कन टूट गया। परिजनों ने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया।

    शौचालय की टंकी में गिरा किशोर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, लौरिया। प्रखंड के सिसवनिया पंचायत के विशुनपुरवा मोमिन टोला में रविवार की दोपहर शौच करने के दौरान अचानक शौचालय की टंकी का ढक्कन भर भराकर गिर गया और टंकी में गिरकर हुसैन अंसारी के 12 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई।

    मृत युवक के पिता हुसैन अंसारी ने बताया कि उनका पुत्र सैफ अली रविवार की दोपहर में अपने घर में बने शौचालय में शौच करने गया था।

    शौचालय की टंकी पर ही सीट बना था, जो जर्जर हो चुका था। शौच करने के दौरान टंकी के जर्जर ढक्कन के टूटने से टंकी में गिर गया। कुछ देर बाद किशोर की मां स्नान करने गई तो देखी की टंकी का ढक्कन टूटा हुआ है और सैफ अली भी कही दिखाई नहीं दे रहा है।

    किशोर की मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और शौचालय की टंकी में बास डालकर किशोर को बाहर निकाला।

    किशोर बेहोशी की हालत में था। उसे नहलाकर लौरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    परिजन सैफ अली के शव को लेकर घर चलें गए। हालांकि पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन स्वजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

    स्थानीय मुखिया कन्हैया प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सैफ अली दों भाई और दो बहनों में सबसे बड़ा था। सिसवनिया चौक स्थित सिंह चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल में चौथीं क्लास का छात्र था। वह पढ़ने में भी काफी तेज था। मृतक के पिता घर ढालने का कार्य करते हैं।