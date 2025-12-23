Language
    रील का जुनून या अपराध का शौक? मुजफ्फरपुर में वंदे भारत पर पत्थर मारते पकड़े गए तीन नाबालिग

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    Bihar Latest news : बिहार के मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इस मामले में तीन नाबालिगों को पत्थर मारते हुए पकड़ा ...और पढ़ें

    बंदे भारत की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेलखंड पर गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली 26502 वंदे भारत ट्रेन पर काफी दिनों बाद मंगलवार की सुबह कांटी थाना क्षेत्र के बारमदपुर गांव के समीप रेल लाइन किनारे तीन किशोरों ने रील बनाते जमकर पत्थरबाजी की।

    सभी लोग पत्थर भी चल रहे थे और रील भी बना रहे थे। इस दौरान इंजन से लेकर पीछे तक बोगियों पर कई पत्थर बरसाए। सारा पत्थर बोगी से टकरा कर नीचे गिर गया। किसी कोच का शीशा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन पत्थरों की तेज आवाज से यात्रीगण काफी डर गए।

    इस बीच ट्रेन में चल रहे इस्कार्ट पार्टी को तीनों किशोरों पर नजर पड़ी। इसकी सूचना आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार को दी। उन्होंने बाइक से एसआई गोकुलेश पाठक, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार तिवारी को ट्रैक सर्च करने के लिए भेजा। इधर आरपीएफ इंस्पेक्टर खुद बाइक से कांस्टेबल के साथ निकल गए।

    तीनों किशोर रेल ट्रक के पास ही पकड़ा गया। तीनों कांटी थाना क्षेत्र के बारमदपुर गांव के ही रहने वाले हैं। तीनों को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद किशोरों को न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड के लिए अग्रसारित कर दिया गया है। बाद में तीनों किशोर के माता-पिता भी आ गए।दो किशोरों का उम्र 12 तथा तीसरे का 15 वर्ष बताया गया है।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि पूछताछ में किशोरों ने बताया कि घर से बकरी के लिए पत्ता काटने के लिए ट्रैक के किनारे आए थे। रेलवे लाईन पर मोबाईल में रील भी बनाने आए थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई, तो रेल लाइन किनारे से पत्थर लेकर ट्रेन पर निशानेबाजी की।

    बता दें कि इसी वर्ष फरवरी में बीबीगंज के समीप वंदे भारत ट्रेन पत्थर चलाकर खिड़की का एक शीशा तोड़ डाला था। मौके से युवक के पकड़े जाने पर बाद में जेल भेजा गया। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन पर कांटी कपरपुरा के पास, मोतीपुर में, जीवधारा, मोतिहारी में, नरकटियागंज इलाके साठी में पत्थराव करते किशोरों को पकड़ा गया था। उसके बाद इस तरह की घटना तीन महीने तक रुकी रही। 