Muzaffarpur News: मणिपुर से भागकर बिहार पहुंची तीन लड़कियां लापता, होटल संचालक पर लगे गंभीर आरोप
मणिपुर से बिहार आई तीन लड़कियां मुजफ्फरपुर से लापता हो गई हैं। परिजनों ने एक होटल संचालक पर लड़कियों को गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और होटल संचालक से पूछताछ कर रही है। लड़कियों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मणिपुर से भागकर बैरिया पहुंचीं तीन युवतियों के लापता होने की सूचना मिलते ही अहियापुर पुलिस दो घंटे तक भागदौड़ करती रही। युवतियों के नहीं मिलने पर पुलिस ने बैरिया स्थित दीपक लाइन होटल के पास से एक बस चालक समेत एक अन्य युवक को हिरासत में लेकर थाना लाई।
पुलिस दबिश के बाद होटल संचालक तीनों युवतियों को लेकर थाने पहुंच गया। इसके कारण होटल संचालक की गतिविधि पर संदेह गहरा गया है। युवतियों से पूछताछ कर पुलिस नाम व पता का सत्यापन कर रही है। दारोगा पुष्पा कुमार ने युवतियों से मिले स्वजन के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
बताया है कि तीनों युवती दोस्त हैं। परिवार के लोगों से नाराजगी के कारण तीनों घर से निकल गई थीं। इसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज है। पुलिस का कहना है कि स्वजन व वहां की पुलिस से संपर्क किया गया है। स्थानीय थाने व स्वजन के आने के बाद उनके हवाले किया जाएगा।
बताते हैं कि बस से तीनों युवतियां बैरिया बस स्टैंड उतरकर सड़क पार करने के लिए एक युवक से लैगेज ढुलाई के लिए मदद मांगी। रास्ते से जा रहे युवक ने मदद कर दी। इसी दौरान दीपक लाइन होटल के पास तीनों लड़कियां चली गईं।
कुछ युवकों ने मदद करने वाले युवक को पकड़ लिया और मारपीट को उतारू हो गए। इसी दौरान लाइन होटल संचालक तीनों युवतियों को लेकर कहीं चला गया। युवक ने डायल-112 को काल कर इसकी जानकारी दी।
इस पर पहुंचे अहियापुर थाने के गश्ती दल के एसएसबी जवान मौके पर पहुंचकर तीनों युवतियों को पुलिस को सौंपने को कहा, लेकिन होटल संचालक दो घंटे तक जवानों को रोके रखा। इस पर एक बस चालक समेत दो को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।
इसके बाद तीनों युवतियों को लेकर होटल संचालक थाने पर पहुंचा। थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया दीपक लाइन होटल संचालक से पूछताछ की जा रही है। युवतियों के स्वजन व लोकल पुलिस के आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
