    मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन किशोर डूबे, एक का मिला शव

    By Anil Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:35 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के ढोली क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन किशोर डूब गए जिनमें से एक का शव बरामद हुआ है। मुरौल के देदौल घाट के पास हुई इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। एसडीआरएफ की टीम अन्य दो किशोरों की तलाश कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

    मुरौल में बूढ़ी गंडक में तीन किशोर डूबे। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, ढोली (मुजफ्फरपुर)। सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल प्रखंड अंतर्गत देदौल घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान मोहनपुर मीरापुर गांव के तीन किशोर डूब गए।

    इस घटना में एक किशोर का शव ग्रामीणों के सहयोग से निकाल लिया गया है, जबकि अन्य दो की तलाश की जा रही है। मुरौल के सीओ की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम शाम तक नदी में खोज अभियान चला रही थी, किंतु कोई सफलता नहीं मिल पाई थी।

    बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे पांच किशोर नदी में स्नान करने गए थे। इनमें मो. मकसूद का पुत्र मो. फैजान (12 वर्ष), मो. कलाम का पुत्र मो. कलीम (13 वर्ष ) और मो. जमाल का पुत्र मो. चांद (12 वर्ष) नदी में कूद गया, लेकिन उनके दो साथी सभी को डूबते देख घर की ओर भागे।

    उन दोनों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक किशोर मो. फैजान का शव ढूंढ निकाला, लेकिन दो अन्य का कोई पता नहीं चल पाया।

    सूचना मिलते ही मुरौल के सीओ संजीव कुमार ठाकुर, डीएसपी पूर्वी-2 मनोज कुमार सिंह और सकरा थाना अध्यक्ष सुखविंद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

    सीओ और डीएसपी ने बताया कि एक किशोर मो. फैजान का शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है, जबकि अन्य दोनों की तलाश की जा रही है।

    एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। गांव में इस घटना के बाद कोहराम मच गया है। स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर तैनात हैं।