मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन किशोर डूबे, एक का मिला शव

मुजफ्फरपुर के ढोली क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन किशोर डूब गए जिनमें से एक का शव बरामद हुआ है। मुरौल के देदौल घाट के पास हुई इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। एसडीआरएफ की टीम अन्य दो किशोरों की तलाश कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

संवाद सहयोगी, ढोली (मुजफ्फरपुर)। सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल प्रखंड अंतर्गत देदौल घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान मोहनपुर मीरापुर गांव के तीन किशोर डूब गए। इस घटना में एक किशोर का शव ग्रामीणों के सहयोग से निकाल लिया गया है, जबकि अन्य दो की तलाश की जा रही है। मुरौल के सीओ की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम शाम तक नदी में खोज अभियान चला रही थी, किंतु कोई सफलता नहीं मिल पाई थी।

बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे पांच किशोर नदी में स्नान करने गए थे। इनमें मो. मकसूद का पुत्र मो. फैजान (12 वर्ष), मो. कलाम का पुत्र मो. कलीम (13 वर्ष ) और मो. जमाल का पुत्र मो. चांद (12 वर्ष) नदी में कूद गया, लेकिन उनके दो साथी सभी को डूबते देख घर की ओर भागे।