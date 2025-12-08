मुजफ्फरपुर में ‘किलर नेटवर्क’ का भंडाफोड़, सुपारी गैंग के तीन शातिर पकड़े गए

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना के गरहां ओपी की पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस एवं मादक पदार्थ के साथ तीन सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने प्रेस कांफ्रेन्स में इसकी जानकारी दी। कहा कि गिरफ्तार बदमाशों का पूर्व से आपराधिक रिकार्ड रहा है।

बदमाशों के पास से तीन पिस्टल, चार कारतूस, 49 पुड़िया स्मैक, एक मोबाइल और एक बाइक जब्त की गई है। बदमाशों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की कवायद की जाएगी। बताया गया कि गरहां ओपी की पुलिस को सूचना मिली कि सुपारी लेकर हत्या करने के लिए तीन बदमाश अपराध की साजिश बना रहे है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए गरहां ओपी की गश्ती दल तथा थाना पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर सघन जांच अभियान शुरू किया गया।

इसी क्रम में मिर्जापुर कट, पटियासा के नजदीक तीन बदमाश संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए। पुलिस को देखते ही बदमाशों द्वारा अवैध हथियार से पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया गया। इसका सामना पुलिस टीम काफी मुस्तैदी से करते हुए तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। पूछताछ में इनकी पहचान गायघाट बेलागोपी इलाके के गौरव निखिल, अहियापुर अखाड़ाघाट के रोहित कुमार उर्फ रवि और दादर कोल्हुआ इलाके के सावन कुमार के रूप में हुई है।

अग्रतर जांच के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के अनुश्रवण एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर टू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम में प्रभारी जिला आसूचना इकाई की टीम एवं गरहां ओपी प्रभारी को भी शामिल किया गया।

पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार बदमाशों का पूर्व में आपराधिक रिकार्ड है। गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ व स्वीकारोक्ति बयान में गायघाट के संभावित मुखिया प्रत्याशी की हत्या करने के लिए तीन लाख रुपये की सुपारी लेने की बात स्वीकार की है।

इस संबंध में अहियापुर थाना (गरहां ओपी) में मामला दर्ज किया गया है। इनके पास से तीन पिस्टल, चार कारतूस, 49 पुड़िया स्मैक, एक मोबाइल और एक बाइक जब्त की गई है। जांच में पता चला कि आपराधिक घटनाओं के अलावा हथियार तस्करी से भी इनके तार जुड़े है। इस दिशा में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अंतरजिला गिरोह से भी इनके तार जुड़ने की बात सामने आई है। इसके लिए विभिन्न जिलों की पुलिस से संपर्क किया गया है।