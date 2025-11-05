Language
    Bihar News: कूरियर बाक्स में छिपा ‘दारू नेटवर्क’, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कर दिया अनबॉक्स

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मद्यनिषेध विभाग ने कूरियर से आई 196 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। अहियापुर में हुई छापेमारी में तीन धंधेबाज गिरफ्तार हुए, जिन्होंने दिलीप कुमार साह और नीरज राय को मुख्य आपूर्तिकर्ता बताया। पारू में 396 लीटर शराब बरामद हुई, जबकि मिठनपुरा में भी गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    मुजफ्फरपुर में पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए आरोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने अहियापुर थाने के कोल्हुआ पैगंबरपुर में छापेमारी कर मालवाहक आटो व दो बाइक को पकड़ा है।

    आटो की तलाशी में दिल्ली के कुरियर से टायलेट क्लीनर के नाम पर भेजे गए सात थर्मोकाल के कार्टन से 25 कार्टन में अंग्रेजी शराब जब्त की गई। करीब 196.20 लीटर शराब थी।

    इसके बाद शराब समेत मालवाहक आटो व दो बाइक जब्त कर तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान कांटी दामोदरपुर का रविंद्र भगत, गरहां रतनपुरा का मुकेश कुमार व बोचहां लालबंदा गांव तुर्की का नरेश ठाकुर के रूप में हुई है।

    पूछताछ में धंधेबाजों ने बताया कुरियर से शराब मंगवाने का मुख्य धंधेबाज बोचहां का दिलीप कुमार साह व अहियापुर का नीरज राय है। उसके द्वारा पूर्व में भी कई बार शराब मंगवाई गई थी। नरेश बोचहां थाने से पूर्व में जेल जा चुका है।

    उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया पकड़े गए तीन धंधेबाजों के अलावा दो मुख्य धंधेबाज, आटो व दो बाइक मालिक पर अभियोग दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार धंधेबाजों को जेल भेजा गया है। छापेमारी दल में एसआइ अभिमन्यु सिंह, राज कुमार, शशिकांत सिंह, एएसआइ नीरज कुमार आदि थे।

    दियारा इलाके से 396 लीटर शराब जब्त 

    पारू थाने के सरमस्तपुर दियारा में छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने 396 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस दौरान किसी भी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

    वहीं, मिठनपुरा थाने के चतुर्भुज स्थान चौक में छापेमारी कर उत्पाद की टीम ने 29.520 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। मौके से मुशहरी थाने के बड़ी कोठिया के विकास कुमार व कन्हौली के राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

    कुढ़नी के रामपुर बलरा से रवि कुमार उर्फ सतीश कुमार को 11.600 लीटर चुलाई शराब, तुर्की के चढ़ुआ से सात लीटर चुलाई शराब के साथ नीरज कुमार को और साहेबगंज के मधुरापुर से दो लीटर चुलाई शराब के साथ सत्यनारायण राम को पकड़ा गया है। सभी को जेल भेजा गया है।