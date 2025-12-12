मुजफ्फरपुर के पार्सल पर यूपी में चोरों की नजर, जांच करने पहुंची रायपुर आरपीएफ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुंबई आदि शहरों के लिए विभिन्न ट्रेनों से बुक करा कर भेजे गए पार्सल की चोरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो रही है। इसके चलते भेजने और पाने वाले, दोनों तरफ के कारोबारियों की परेशान बढ़ गई है।

पिछले चार महीने में एक भी सामान आरपीएफ बरामद नहीं कर सकी है। सात अक्टूबर बरौनी से गोंदिया जाने वाली 15231 गोंदिया एक्सप्रेस के रियर एसएलआर में मुजफ्फरपुर से रायपुर के लिए चार पैकेट आयरन का गुड्स बुक कराकर भेजा गया। इसमें एक पैकेट ही सामान पहुंचा और तीन पैकेट गायब हो पाया गया।

यह सामान छह अक्टूबर को मुजफ्फरपुर से रायपुर के लिए बुक कराई गई थी। रायपुर में ट्रेन रुकने पर पार्सल क्लर्क की ओर से चेक किया गया तो नहीं मिला। इसके बाद आरपीएफ में 11 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।

बताया जाता है कि चुनार स्टेशन के होम सिग्नल पर ट्रेन थोड़ी धीमी गति से निकली। इसी बीच बदमाशों ने इसका फायदा उठा लिया। जांच में यह भी पाया गया कि वाराणसी से मिर्जापुर स्टेशन के बीच चलती गाड़ी से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

रायपुर पोस्ट से पहुंचे एसआइ अखिलेश कुमार राय ने मुजफ्फरपुर में पार्सल इंचार्ज से मुलाकात की। जिस प्लेटफार्म पर माल चढ़ाया गया, वहां भी गए, पार्सल के कर्मियों का बयान भी लिया गया। उसके बाद चले गए।

उसी तरह पवन एक्सप्रेस के पार्सल से भी लगातार बैग के पैकेटों की चोरी हो रही है। यहां से दो बार मुंबई भेजा गया और दोनों बार छह-छह पैकेट बैग की चोरी हो गई।