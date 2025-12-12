Language
    मुजफ्फरपुर के पार्सल पर यूपी में चोरों की नजर, जांच करने पहुंची रायपुर आरपीएफ

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुंबई जाने वाले पार्सल उत्तर प्रदेश में चोरी हो रहे हैं, जिससे व्यापारी परेशान हैं। पिछले चार महीनों में आरपीएफ ने कोई सामान बरा ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुंबई आदि शहरों के लिए विभिन्न ट्रेनों से बुक करा कर भेजे गए पार्सल की चोरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो रही है। इसके चलते भेजने और पाने वाले, दोनों तरफ के कारोबारियों की परेशान बढ़ गई है।

    पिछले चार महीने में एक भी सामान आरपीएफ बरामद नहीं कर सकी है। सात अक्टूबर बरौनी से गोंदिया जाने वाली 15231 गोंदिया एक्सप्रेस के रियर एसएलआर में मुजफ्फरपुर से रायपुर के लिए चार पैकेट आयरन का गुड्स बुक कराकर भेजा गया। इसमें एक पैकेट ही सामान पहुंचा और तीन पैकेट गायब हो पाया गया।

    यह सामान छह अक्टूबर को मुजफ्फरपुर से रायपुर के लिए बुक कराई गई थी। रायपुर में ट्रेन रुकने पर पार्सल क्लर्क की ओर से चेक किया गया तो नहीं मिला। इसके बाद आरपीएफ में 11 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।

    बताया जाता है कि चुनार स्टेशन के होम सिग्नल पर ट्रेन थोड़ी धीमी गति से निकली। इसी बीच बदमाशों ने इसका फायदा उठा लिया। जांच में यह भी पाया गया कि वाराणसी से मिर्जापुर स्टेशन के बीच चलती गाड़ी से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

    रायपुर पोस्ट से पहुंचे एसआइ अखिलेश कुमार राय ने मुजफ्फरपुर में पार्सल इंचार्ज से मुलाकात की। जिस प्लेटफार्म पर माल चढ़ाया गया, वहां भी गए, पार्सल के कर्मियों का बयान भी लिया गया। उसके बाद चले गए।
    उसी तरह पवन एक्सप्रेस के पार्सल से भी लगातार बैग के पैकेटों की चोरी हो रही है। यहां से दो बार मुंबई भेजा गया और दोनों बार छह-छह पैकेट बैग की चोरी हो गई।

    बताया जाता है बनारस और मिर्जापुर के बीच पार्सल बोगियों के सिल तोड़ चोरी कर रहे हैं। इससे कारोबारियों को भय सताने लगा है।

    वहीं कासमास के कारोबारी अमरेश कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र होकर जो ट्रेन मुंबई जाती है्, उसमें सामान सुरक्षित जा रहे हैं, वहीं पवन एक्सप्रेस में पैकेट भी फाड़ दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर किसी रेल कर्मी पर कार्रवाई नहीं होने से व्यारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।