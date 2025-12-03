Language
    BRA Bihar University : स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के बाद होगा युवा महोत्सव का ट्रायल

    By Prashant Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा और युवा महोत्सव के ट्रायल की तारीखें टकराने के कारण, ट्रायल परीक्षा के बाद होगा। विश्वव

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा और युवा महोत्सव के ट्रायल की तिथि टकरा गई है। ऐसे में अब स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की समाप्ति के बाद कालेजों के छात्र-छात्राओं के लिए युवा महोत्सव के लिए होने वाले ट्रायल की तिथि निर्धारित होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में 19 दिसंबर से विभिन्न विधाओं में टीम के गठन के लिए ट्रायल का आयोजन किया जाना था। इसके तहत 19 से 22 दिसंबर तक की तिथि तैयार की गई थी। इस बीच परीक्षा विभाग की ओर से स्नातक सत्र 2023-27 में नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई।

    परीक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 से 20 दिसंबर तक स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। ऐसे में इसके बाद ट्रायल तिथि का निर्धारण विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा। तीन से चार दिनों तक ट्रायल तिथि होगी। उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से चयनित टीम के कलाकारों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन होना है।

    तिथियों का अंतिम रूप से निर्धारण विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जल्द ही किया जाएगा। कुल 28 विधाओं में विश्वविद्यालय के लिए टीम का गठन किया जाना है। इस सत्र में होने वाली प्रतियोगिता के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं।

    इसमें मेहंदी और इंस्टालेशन प्रतियोगिता को समाप्त कर वाद-विवाद और एलाक्युशन विधाओं में हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग प्रतियोगिता होगी। इस वर्ष प्रति व्यक्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क तीन हजार से बढ़ाकर 3500 कर दिया गया है। विश्वविद्यालय से अधिकतम 60 व्यक्ति टीम में शामिल किए जा सकते हैं।

    स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की सीआइए की परीक्षा में शामिल होंगे 1.60 लाख विद्यार्थी

    मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए सीआइए की परीक्षा गुरुवार से होगी। इसमें करीब 1.60 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की ओर से तिथि जारी कर दी गई है।

    सीआइए की परीक्षा नौ दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार की ओर से इसकी जानाकरी सभी अंगीभूत से लेकर संबद्ध कालेजों के प्राचार्यों को सौंपी गई है। कहा गया है कि सत्र 2025- 29 के तहत नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए कालेजों में होम सेंटर बनाकर परीक्षा ली जाएगी।

    विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि अंक भेजने की जानकारी बाद में भेजी जाएगी। दूसरी ओर छात्र-छात्राएं फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकित फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर में होनी थी लेकिन अब तक तैयारियों को देखते हुए इस महीने परीक्षा की शुरुआत कराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

    बताया जा रहा है कि स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है। परीक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने की तिथि 27 दिसंबर निर्धारित की गई है।