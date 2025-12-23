Bihar Crime : मुजफ्फरपुर के देवरिया व पारू के तीन शातिर बदमाशों को एसटीएफ ने दबोचा

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने जिले के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें देवरिया थाना के मुंजा बंगरा के विकास कुमार उर्फ पकौड़ी, संतोष कुमार और पारू चैनपुर चिउताहा के बलेंद्र कुमार यादव शामिल हैं।

इन सभी को बिहार एसटीएफ की टीम ने मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में छापामारी कर पकड़ा है। छापेमारी में मोतिहारी जिला पुलिस की टीम भी शामिल थी। मामले में कोटवा थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से हथियार व अन्य सामान जब्त किए गए है।

विकाश कुमार उर्फ पकौड़ी पर मोतिहारी जिला पुलिस की ओर से 25 हजार का इनाम जारी था। बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि बदमाशों के पास से देसी पिस्टल एक, चार पहिया वाहन एक और चार मोबाइल जब्त किए गए है।

विकास पर मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट समेत छह मामले दर्ज है। पूछताछ में और कई साथियों के नाम व ठिकाने का पता चला है। निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है।

बताया गया कि गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ की विशेष टीम एवं मोतिहारी जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ये सभी कोटवा थाना क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच घेराबंदी कर पकड़ा गया।