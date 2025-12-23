Bihar Crime : मुजफ्फरपुर के देवरिया व पारू के तीन शातिर बदमाशों को एसटीएफ ने दबोचा
बिहार एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के देवरिया और पारू इलाके से तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस न ...और पढ़ें
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने जिले के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें देवरिया थाना के मुंजा बंगरा के विकास कुमार उर्फ पकौड़ी, संतोष कुमार और पारू चैनपुर चिउताहा के बलेंद्र कुमार यादव शामिल हैं।
इन सभी को बिहार एसटीएफ की टीम ने मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में छापामारी कर पकड़ा है। छापेमारी में मोतिहारी जिला पुलिस की टीम भी शामिल थी। मामले में कोटवा थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से हथियार व अन्य सामान जब्त किए गए है।
विकाश कुमार उर्फ पकौड़ी पर मोतिहारी जिला पुलिस की ओर से 25 हजार का इनाम जारी था। बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि बदमाशों के पास से देसी पिस्टल एक, चार पहिया वाहन एक और चार मोबाइल जब्त किए गए है।
विकास पर मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट समेत छह मामले दर्ज है। पूछताछ में और कई साथियों के नाम व ठिकाने का पता चला है। निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
बताया गया कि गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ की विशेष टीम एवं मोतिहारी जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ये सभी कोटवा थाना क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पुलिस का कहना है कि 17 जुलाई को कोटवा थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें विकास कुमार शामिल था।
पुलिस का कहना है कि इन सभी बदमाशों के पूर्व का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। इसके लिए कई जिलों की पुलिस से संपर्क किया गया है। लंबित केसों में उसे रिमांड पर लेने की कवायद की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।