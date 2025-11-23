Language
    सतर्कता बढ़ाएं, मुजफ्फरपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंची

    By Keshav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। मरीजों की संख्या 102 हो गई है। शहरी क्षेत्र में मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग कराने के निर्देश दिए हैं। एसकेएमसीएच में जांच के बाद मामलों की पुष्टि हुई है। बोचहां और मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। नियंत्रण अभियान तेज किया गया है।

    विभाग ने नियंत्रण अभियान को और तेज किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। शनिवार को मॉडल अस्पताल के ओपीडी में डेंगू का एक और मरीज मिला है। मरीज की संख्या बढ़कर 102 हो गई है।

    यह मरीज शहरी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें अलर्ट मोड में आ गई हैं। विभाग ने सभी पीएचसी, सीएचसी सहित जिले के सरकारी अस्पतालों को सतर्क रहते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    डेंगू प्रभावित इलाकों को चिन्हित कर वहां लगातार फागिंग और एंटी-लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। विभाग की टीमों को हाटस्पाट क्षेत्रों में विशेष रूप से निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

    एसकेएमसीएच की जांच रिपोर्ट में नए मामलों की पुष्टि होने के बाद मरीजों की संख्या पहले 98 थी, जो अब बढ़कर 102 से अधिक हो गई है। नए रोगियों में हल्का बुखार, शरीर दर्द और प्लेटलेट्स गिरने जैसी सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं।

    कई संदिग्ध बुखार के मरीज भी अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। प्रभारी सीएस डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया है कि मरीज का पूरा ब्योरा लिया जा रहा है। साथ ही उसके इलाके में फागिंग कराने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि उक्त इलाके में डेंगू का संक्रमण आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।

    एसकेएमसीएच से लेकर पीएचसी स्तर तक दवाइयों और अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए विशेष वार्ड भी बनाए गए हैं। मालूम हो कि जिले के बोचहां और मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।

    शहरी इलाके और मुशहरी प्रखंड के कई वार्डों में भी डेंगू संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण अभियान तेज कर दिया है। साथ ही डेंगू से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है।