मुजफ्फरपुर में दाखिल-खारिज का पोर्टल धीमा, एक दिन में मात्र दो आवेदनों का निष्पादन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur latest news: दाखिल-खारिज निष्पादन करने का पोर्टल बहुत धीमा हो गया है। इससे लंबित मामलों की संख्या में न सिर्फ बढ़ रही, बल्कि मुश्किल से एक दिन में दो आवेदनों का निष्पादन हो पा रहा है।

पिछले कई दिनों से ये स्थिति बनी है। कभी-कभी पोर्टल तेजी से काम करता है तो आवेदनों का निष्पादन किया जाता है, लेकिन फिर यह बहुत धीरे हो जाता है। इससे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। साथ ही रैयतों को भी परेशानी हो रही है और अंचलों में भी लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ रही है।

इसके अलावा विभागीय पोर्टल भी पिछले 22 नवंबर से ही बंद है। इससे अंचलवार दाखिल-खारिज के निष्पादन और लंबित मामलों का आंकड़ा अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आम खास से संबंधित नोटिस भेजने में भी परेशानी हो रही है। यह फारवर्ड नहीं हो पा रहा है।

मुशहरी सीओ महेंद्र शुक्ला ने बताया कि अभी कुछ दिनों से पोर्टल बहुत धीमा काम कर रहा है। यह तकनीकी समस्या है, जो मुख्यालय स्तर से ही दुरुस्त हो पाएगा। विभागीय पोर्टल बंद होने से मुशहरी अंचल में अभी 36 सौ मामले लंबित दिखाई दे रहे हैं।

वहीं, मुशहरी सीओ ने बताया कि करीब एक हजार आवेदन वर्तमान में लंबित हैं। पोर्टल तेज गति से कार्य करने लगेगा तो शत-प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन हो जाएगा। आवेदन करने में नहीं हो रही समस्या सीओ ने कहा कि आनलाइन आवेदन व निष्पादन का कार्य हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सिर्फ पोर्टल धीमा होने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है। रैयत विभिन्न साइबर कैफे से भी आनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग आरटीपीएस काउंटर से आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद यह राजस्व कर्मचारी के लागिन और फिर वहां से अग्रसारित होने के बाद राजस्व अधिकारी के लागिन में दिखता है।