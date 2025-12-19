मुजफ्फरपुर में चालक को बेहोशी का इंजेक्शन देकर ट्रक लूटने वाला दोषी करार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । Muzaffarpur latest news : साढ़े नौ वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर-मोतीपुर एनएच-28 के यात्री शेड के पास कट्टा-गोली, नशीली टैबलेट व बेहोशी का इंजेक्शन के साथ पकड़ाए मोतीपुर के माधोपुर निवासी आरोपित सुनील सहनी को दोषी करार दिया गया।

सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने उसे आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस की धारा में दोषी करार दिया। इसके बाद उसे तत्काल भेज दिया गया है। सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई होगी।

विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों के साथ घटना से जुडे़ साक्ष्यों को पेश किया। आरोपितों पर 14 जुलाई 2016 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। विदित हो कि मुजफ्फरपुर-मोतीपुर एनएच-28 के यात्री शेड के पास मोतीपुर थाने की पुलिस ने सूचना पर 12 मई 2016 छापेमारी की थी।

इस दौरान चार बदमाशों को पकड़ा था। इसमें कांटी का अनिल सहनी, सिकंदरपुर थाने के हरपुर लौहड़ी का चंदन कुमार, पूर्वी चंपारण का राजपुर थाने के मुड़कुड़वा का गोपी कुमार सहनी व मोतीपुर के माधवपुर का सुनील सहनी शामिल था।