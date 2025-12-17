दरभंगा तक पहुंचनी थी शराब, मुजफ्फरपुर में आटो से कूदकर भागा धंधेबाज
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाने के पास से शराब लदा आटो जब्त किया। आटो चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आटो में पंजाब निर्मित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाने जमालाबाद संगमघाट के पास से शराब लदा आटो जब्त किया। मंगलवार देर रात उक्त कार्रवाई की गई। अंधेरे का लाभ उठाकर आटो चालक कूदकर भाग निकला।
उत्पाद विभाग के जवानों ने पीछा भी किया, लेकिन उसका पता नहीं लगा। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया जब्त शराब पंजाब निर्मित है। आटो से कुल 70 कार्टन शराब जब्त किए गए। इसमें तीन अलग-अलग ब्रांड की शराब है। बताया कि आटो के नंबर के आधार पर चालक का पता किया जा रहा है। डीटीओ से संपर्क किया गया है।
काफी देर तक हाईवे पर निगरानी की गई
मुजफ्फरपुर-दरभंगा एनएच होकर शराब लदा आटो आने की सूचना टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम व होमगार्ड सिपाही भीम कुमार छापेमारी को पहुंचे। काफी देर तक हाईवे पर निगरानी की गई, लेकिन आटो का सुराग नहीं मिला। इसके बाद टीम संगमघाट के पास पहुंची तभी आटो आता देख उसे रुकने का इशारा किया ।
चालक ने तेजी से आटो का ब्रेक लगाया और कूदकर भाग निकला। बताया कि प्रारंभिक छानबीन में आटो अहियापुर के आसपास का ही पता लगा है। चालक भी काफी दिनों से शराब ढोने का काम कर रहा है । उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया जांच में पता लगा कि शराब की खेप को दरभंगा में आपूर्ति करने की तैयारी थी।
नए साल को लेकर कर रखा है स्टाक
उत्पाद विभाग की छानबीन में पता लगा कि अहियापुर व इसके आसपास के इलाके में नए साल में खपाने को लेकर शराब मंगवाकर स्टाक किया गया है। इसी दौरान आटो पर लोड कर आपूर्ति के लिए शराब ले जाई जा रही थी। कहा कि स्टाक का पता किया जा रहा है। शीघ्र ही फरार चालक सह धंधेबाज की गिरफ्तारी व स्टाक की बरामदगी होगी।
