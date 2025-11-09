मुजफ्फरपुर में थोक कपड़े की दुकान में 25 घंटे बाद भी सुलगती रही आग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । सूतापट्टी स्थित ढंढारिया ट्रेडिंग कंपनी की थोक कपड़े की दुकान व गोदाम में शनिवार रात लगी आग 25 घंटे बाद भी सुलगती रही। रविवार देर रात तक इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था।

तीन तल्ले की बिल्डिंग में धधकती आग से हीट हो चुके भवन में दमकल की गाड़ी से लगातार पानी का बौछार करती रहीं, लेकिन आग सुलगती रही। 55 अग्निशमनकर्मी आग बुझाने के कार्य में रात से सुबह तक लगे रहे। जिला अग्निशमन पदाधिकारी व सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने भी सहयोग किया।

सहायक अग्निशमन पदाधिकारी आरएन पांडेय ने बताया भीषण आग से भवन हीट होने और कपड़े की गाठ की आग पूरी तरह नहीं बुझ पाने से बीच-बीच में धुआं निकल रहा था। कपड़े के साथ पूरा भवन जल गया। दुकान स्वामी नितिन ढंढारिया ने शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई।

बड़ी क्षति की बात कही। मौके पर मौजूद चैंबर आफ कामर्स के पूर्व महामंत्री सज्जन शर्मा ने बताया सोमवार को सूतापट्टी सहित सभी कारोबारियों की बैठक बुलाई गई है। उसमें सभी को फायर हाइडेंट लगाने के लिए कहा जाएगा। समय अवधि में लगा या नहीं, चैंबर के सदस्य इसकी जांच करेंगे।

पूरी रात दहशत में रहे सूतापट्टी के कारोबारी नितिन ढंढारिया ट्रेडिंग कंपनी की थोक वस्त्र दुकान व गोदाम से निकल रही आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वहां आसपास, सामने की दुकानों के साथ ऐसा लग रहा था कि पूरा मार्केट आग के आगोश में चला जाएगा।

लग रहा था कि कहीं दूसरी दुकान, मकान को भी आग की लपेटें चपेट में न ले लें। इससे वहां के सभी कारोबारी पूरी रात, अगले दिन यानी रविवार को शाम तक दहशत में रहे। आग से बचने के लिए अन्य दुकानदार छतों पर पानी डालते रहे।



समस्तीपुर, हाजीपुर, मोतीपुर से मंगवाई गईं 12 दमकल गाड़ियां सूतापट्टी में कपड़े की दुकान में लगी आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 12 गाड़ियां मंगवाई गईं। सहायक अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया 12 में आठ बड़ी व चार छोटी गाड़ियां थीं। इनमें समस्तीपुर, हाजीपुर व मोतीपुर से बड़ी गाड़ियां मंगवाई गईं।