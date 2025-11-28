समय पर शुरू नहीं हो पातीं परीक्षाएं, हर वर्ष पिछड़ जाता बीआरएबीयू का परीक्षा कैलेंडर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर जारी होने के साथ ही पिछड़ता जा रहा है। कई वर्षों से यही स्थिति लगातार कायम है। इसी महीने जारी हुए संशोधित कैलेंडर के अनुसार एक - दो परीक्षा को छोड़कर बाकी की शुरुआत समय पर नहीं हो सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा ही नहीं बल्कि रिजल्ट जारी करने में भी विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग पिछड़ रहा है। इस कारण छात्र-छात्राओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कैलेंडर के अनुसार पीजी सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर की परीक्षा की शुरुआत इस महीने हो चुकी है।

वहीं अगले महीने स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार शुरू होनी है। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय को निर्धारित समय पर परीक्षा और परिणाम जारी करने का निर्देश दिया गया था।

दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों को पिछड़े सत्र को लेकर नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निर्धारित समय पर परीक्षा और परिणाम जारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है।

टीडीसी पार्ट थर्ड : रिजल्ट प्रकाशन की तिथि बीत गई अगस्त में हुई टीडीसी पार्ट थर्ड (सत्र 2022-25) की परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं हो सका है। रिजल्ट को लेकर लगातार छात्र-छात्राएं कालेज से लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा ऐसी जानकारी दी जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से इसी महीने जारी किए गए कैलेंडर में टीडीसी पार्ट थर्ड का परिणाम जारी करने की तिथि 25 नवंबर बताई गई है लेकिन तिथि बीते चार दिन हो गए हैं लेकिन विद्यार्थियों को अब भी परिणाम का इंतजार है। परीक्षा विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि रिजल्ट जारी करने से पहले अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

पीजी फोर्थ सेमेस्टर : इंटरनल अंक नहीं मिले तो रिजल्ट जारी नहीं पीजी फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए नौ हजार से अधिक विद्यार्थी टकटकी लगाए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार टीडीसी पार्ट थर्ड के साथ ही पीजी फोर्थ सेमेस्टर (2023-25) का रिजल्ट भी 25 नवंबर को ही जारी होना था। अब तक रिजल्ट प्रकाशन का इंतजार है। बताया जा रहा है कि इंटरनल के अंक सभी कालेजों और पीजी विभागों से प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण रिजल्ट में देरी हो रही है।

एलएलबी और प्री ला की नहीं शुरू हो सकी परीक्षा पिछले वर्ष एलएलबी और प्री ला कोर्स में नामांकित छात्र-छात्राओं की परीक्षा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। कैलेंडर के अनुसार एलएलबी के सत्र 204 - 27 और प्री ला के सत्र 2024 - 29 में नामांकित प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं की परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होनी थी। इसके लिए इस महीने की शुरुआत में ही परीक्षा फार्म भरे गए। कालेज छात्र-छात्राओं का रिकार्ड नहीं सौंप रहे हैं। कई कालेजों ने सीट भरने के नाम पर पिछले वर्ष आयोजित ला प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों का भी नामांकन ले लिया था। विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन रोका है। इस कारण कालेज प्रक्रिया से नामांकित छात्र-छात्राओंकाभी डाटा नहीं सौंप रहे हैं। इस कारण परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद भी बीत गई।