    डांडिया की धुन पर आम्रपाली के साथ थिरका शहर, जागरण डांडिया में उमंग, उल्लास के साथ धमाल

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:23 PM (IST)

    दैनिक जागरण डांडिया उत्सव की दूसरी रात धूमधाम से मनाई गई। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दूबे के साथ शहरवासियों ने खूब मस्ती की। पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में सजे लोग ढोल-नगाड़ों की धुन पर थिरके। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह उत्सव युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। आम्रपाली दूबे ने अपने गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

    जागरण डांडिया में नृत्य करतीं भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दैनिक जागरण डांडिया उत्सव के दूसरे दिन जिला स्कूल के मैदान में पूरा शहर उमड़ पड़ा। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दूबे के साथ आम से खास देर रात तक झूमता रहा। मंच पर आम्रपाली ठुमके लगा रही थी और सामने दर्शकदीर्घा में हाथों में डांडिया स्टिक लेकर युवा धमाल मचा रहे थे।

    करीब तीन घंटे तक चले इस कार्यक्रम का लोगों का खूब आनंद उठाया। पारंपरिक से लेकर आधुनिक परिधानों के बीच ढोल-नगाड़ों की गूंज। कहीं हाथों में डांडिया लिए जोड़े तो कहीं डीजे की धुन पर थिरकते युवा।

    रंग-बिरंगे परिधानों से सजीं महिलाओं की टोली डांडिया कर रही थीं तो कई जगह जोड़े सामूहिक डांस कर रहे थे। भोजपुरी अभिनेत्री के साथ हर तरफ डांडिया उत्सव का जोश और उमंग रहा।

    डांडिया उत्सव में लोगों ने बालीवुड गानों से लेकर गुजराती, पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी जैसे गानो पर खूब मस्ती की। हजारों की संख्या में पहुंचे शहरवासी रात तक जमे रहे। पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति में झूम रहे लोगों का उत्साह एक समान था।

    इससे पहले पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मेयर निर्मला देवी, संगम आलमीरा के एमडी संजय कुमार सिंह, तिरहुत बजाज के विशेष गोयनका, दैनिक जागरण मुजफ्फरपुर यूनिट के महाप्रबंधक एसएन पाठक, संपादकीय प्रभारी बृजेश दुबे, विज्ञापन प्रबंधक मिथिलेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।

    मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि दैनिक जागरण वर्षों से दो दिवसीय डांडिया उत्सव का आयोजन करा रहा है। इसमें शहर के युवाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। यह बताता है कि हमारे युवा भारतीय संस्कृति और धरोहर के संरक्षक हैं।

    महापौर निर्मला देवी ने कहा, डांडिया माता जागरण का आकर्षक स्वरूप है। दैनिक जागरण हर साल यह आयोजन कराते हुए शहरवासियों को माता के जागरण का उत्सव मनाने का मौका देता है।

    वहीं स्वागत भाषण करते हुए दैनिक जागरण के संपादकीय प्रभारी बृजेश दुबे ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन एकता तिवारी ने अपने अनोखे अंदाज में किया। वहीं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक एसएन पाठक ने किया।

    का हाल बा मुजफ्फरपुर..... सुनते ही शोर मचाने लगे लोग

    आम्रपाली दूबे ने मंच पर चढ़कर हाथ में माइक ली और कहा का हाल बा.. मुजफ्फरपुर। इतना सुनते ही लोग शोर मचाने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों के प्यार के कारण ही उन्हें यह मुकाम प्राप्त हुआ है। मां जगदंबा को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे अब तक यहां के लोगों ने उन्हें प्यार दिया है आगे भी इसे बनाए रखें।

    कहा कि उनका प्रयास होगा कि जीवन के आखिरी सांस तक बढ़िया फिल्में और गाने में काम करेंगी ताकि लोगों को भरपूर मनोरंजन हो सके। कह कि डांडिया में उपस्थिति यह बताती है कि यहां के लोग में कितना जोश है।

    सूर्य प्रताप सावन और शिखा की टीम ने दिया साथ

    मंच पर सूर्य प्रताप सावन और शिखा सिंह राजपूत की टीम भी शुरू से लेकर अंत तक मंच पर प्रस्तुतियों में शामिल रही। टीम के कलाकार हाथों में डांडिया स्टिक लेकर भक्ति, भोजपुरी और बालीवुड गाने पर डांडिया करते नजर आए।