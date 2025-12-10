Language
    खुदीराम बोस चितास्थल का सौंदर्यीकरण मई तक होगा पूरा, एसडीओ पूर्वी व भू-अर्जन पदाधिकारी करेंगे निगरानी

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:25 PM (IST)

    आसपास सौंदर्यीकरण व संरचनात्मक सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से करने की जवाबदेही नगर निगम को सौंपी गई।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चंदवारा फेज-दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक 2.95 किलोमीटर लंबे एप्रोच पथ का निर्माण कार्य किया जाना है। इसे लेकर पांच मौजा में करीब 11.8218 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को कार्यस्थल का निरीक्षण किया।

    कहा कि सुनवाई व रैयतों की आपत्तियों का निष्पादन एक सप्ताह में पूरा करें। यह कार्य जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अधिघोषणा का प्रकाशन होगा। इस पूरे कार्य की निगरानी की जवाबदेही एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सौंपी गई है।

    विदित हो कि फेज-दो के तहत करीब 190 करोड़ से पांच मौजा सरैया चकमुस्तफा उर्फ सिपाहपुर, हरपुर, दामोदरपुर, भगवतीपुर व चकमोहब्बत में अधिग्रहण कार्य हो रहा है। इसे पूरा करने के लिए डीएम ने एक सप्ताह का समय देते हुए रिपोर्ट देने को कहा है।

    उन्होंने चंदवारा पुल निर्माण के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि यह परियोजना शहर के यातायात तंत्र को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है। इसलिए संबंधित विभाग पारदर्शिता व समयबद्धता से दायित्वों का निर्वहन करें। पुल के पास के क्षेत्रों को स्वच्छ व सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी नगर निगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

    खुदीराम बोस चिता स्थल का होगा सौंदर्यीकरण

    फेज-दो के तहत ही खुदीराम बोस चिता स्थल का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए मई तक हर हाल में इसे पूरा करने का निर्देश पुल निर्माण विभाग के वरीय परियोजना अभियंता को दिया। साथ ही इसके आसपास सौंदर्यीकरण व संरचनात्मक सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से करने की जवाबदेही नगर निगम को सौंपी गई।

    एप्रोच पथ पर बिटुमिनस का कार्य फरवरी से

    चंदवारा फेज-एक के तहत एप्रोच पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मिट्टी भरने का कार्य अंतिम चरण में है। अब सड़क निर्माण किया जाएगा। डीएम ने फरवरी में इस सड़क पर बिटुमिनस कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। फेज-एक के तहत अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान की जानकारी देते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया 90 प्रतिशत रैयतों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।

    शेष की प्रक्रिया चल रही है। निर्माण क्षेत्र में कुछ विद्युत पोल कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को पोल शिफ्टिंग का प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि इसे शिफ्ट कराया जा सके।

    दरभंगा एनएच से होगी कनेक्टिविटी

    चंदवारा पुल से संबंधित कार्य दो फेज में किया जा रहा है। प्रथम फेज में पुल निर्माण व इसका एप्रोच पथ बनाया जा रहा है। यह कार्य अंतिम चरण में है। वहीं, फेज-दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक चंदवारा पुल होते हुए सड़क बनाई जाएगी। इससे शहर के पूर्वी भाग की सीधी कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से होगी।