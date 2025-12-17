Muzaffarpur Latest News : पालीटेक्निक में 56 व्याख्याताओं की नियुक्ति क्यों हुई रद?
मुजफ्फरपुर के पालीटेक्निक संस्थानों में योगदान की अंतिम तिथि तक 56 व्याख्याताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने योगदान नहीं दिया। बिहार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पालीटेक्निक संस्थानों में योगदान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान नहीं करने के कारण 56 व्याख्याताओं की नियुक्ति रद कर दी गई है। सभी व्याख्याताओं को योगदान के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए विभाग की ओर से इसकी कार्रवाई की गई है।
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में विभिन्न संकायों में व्याख्यात के पद पर अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति एवं पदस्थापन करते हुए माह के भीतर योगदान करना था। इसमें कई व्याख्याताओं की ओर से योगदान करने के लिए तिथि विस्तारित करने का अनुरोध किया गया।
विभाग की ओर से समय - समय पर इसको विस्तारित किया गया। नियुक्ति के बाद भी अधिसूचित संस्थान में योगदान समर्पित नहीं करने वालों को 15 जुलाई तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया। कहा गया है कि इस अवधि तक योगदान नहीं करने पर यह माना जाएगा कि वे योगदान के लिए इच्छुक नहीं हैं।
इसमें सिविल ब्रांच के 12, इलेक्ट्रिकल के 15, मैकेनिकल ब्रांच के 15, इलेक्ट्रानिक्स के पांच, अंग्रेजी के दो, गणित के तीन, रसायनशास्त्र के दो, अर्थशास्त्र के एक और कंप्यूटर साइंस के एक व्याख्याता शामिल हैं। इसमें वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, छपरा, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी के राजकीय पालीटेक्निक शामिल हैं।
इंजीनियरिंग कालेजों में अगेल वर्ष 73 दिन का होगा अवकाश
मुजफ्फरपुर। एमआइटी समेत इंजीनियरिंग कालेजों में अगले वर्ष छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए कुल 73 दिनों का अवकाश होगा। इसमें 65 दिन अवकाश होगा और आठ दिन इस बीच रविवार आएगा।
बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ओर से वर्ष 2026 के लिए अवकाश तालिका जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी एमआइटी समेत सभी इंजीनियरिंग कालेजों को भेजी गई है। अगले वर्ष गर्मी की छुट्टी 30 दिनों की होगी। यह एक जून से 30 जून तक होगा।
इस अवधि में चार रविवार आएंगे। दूसरी ओर अगले वर्ष शिक्षकों को सात दिनों का शीतकालीन अवकाश भी मिलेगा। इसमें क्रिसमस की छुट्टी को भी शामिल किया गया है। शिक्षकों के बीच से शीतकालीन छुट्टी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कुछ शिक्षकों को मानना था कि विभाग की ओर से शीतकालीन छुट्टी में कटौती कर दी जाती है।
कोरोना के बाद के वर्ष में गर्मी छुट्टी में भी सत्र को नियमित करने और परीक्षा संबंधी कार्य को लेकर पूर्व में शिक्षकों से काम लिया गया था। इस अवधि में पठन-पाठन पूरा करना था। जनवरी में नववर्ष, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी का अवकाश होगा। वहीं फरवरी में संत रविदास जयंती, शब-ए-बारात, महाशिवरात्रि की छुट्टी होगी।
मार्च में होली की छुट्टी दो से चार मार्च तक होगा। इसके बाद 21 मार्च को ईद, 22 मार्च को बिहार दिवस, 26 मार्च को सम्राट अशोक जयंती, 27 मार्च को रामनवमी, 31 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश होगा। एक अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को भीमराव आंबेदकर जयंती, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती, 25 अप्रैल को जानकी नवमी, एक मई को मजदूर दिवस, 28 मई को बकरीद, चार अगस्त को चेहल्लुम, 28 अगस्त को रक्षा बंधन, चार सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 17 से 20 अक्टूबर तक दुर्गापूजा, आठ से 16 नवंबर तक दीपावली से छठ तक की छुट्टी होगी। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिका का अवकाश होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।