'बिहार को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी खटारा सरकार', तेजस्वी बोले- जो कहेंगे वो करेंगे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा बिहार को 20 साल पुरानी खटारा सरकार नहीं चाहिए। एक ही ब्रांड का बीज बार-बार खेत में डालने पर उपज अच्छी नहीं होती। इसलिए इस बार खेत में नए ब्रांड के बीज का उपयोग करना है। हम लोग नई सोच के हैं। सरकार बनाकर नया बिहार बनाना है। विकास का छक्का लगाना है। उन्होंने ये बातें बुधवार को सकरा विधानसभा क्षेत्र के मझौलिया हाट मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम के समर्थन में आमसभा में कहीं।

उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, इलाज के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारी सरकार बनी तो हम बिहार को अपराधमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे।

उन्होंने सभा में लोगों से पूछा क्या उनको तेजस्वी से कोई शिकायत है? यदि नहीं तो उनको एक मौका दीजिए। उन्होंने जो कहा किया और जो कहेंगे, करेंगे। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टूटी-फूटी एवं झूठी बातें करते हैं।

हम बिहारी हैं, कोई बाहर से आकर सरकार चलाए, यह बिहार के लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो अगले छठ तक नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर से लोग नौकरी के लिए यहां आएंगे।

बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जनता मन बना चुकी है। अध्यक्षता व संचालन कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की।