    धोती और कुर्ता पहन गायघाट पहुंचे तेज प्रताप, सरकार पर साधा निशाना, बोले- स्थानीय होगा JJD का उम्मीदवार

    By Santosh Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:16 AM (IST)

    जनशक्ति जनता दल (जजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने बिहार में लूटपाट का आरोप लगाया। गायघाट में जन संवाद यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। तेज प्रताप ने पीएम मोदी पर चीनी मिलों को चालू कराने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया और एनडीए सरकार को पलायन रोकने में विफल बताया। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा का पालन करने की बात कही।

    गायघाट पहुंचे जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव। (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, गायघाट। बिहार में लूटखसोट मचा है। नेता से लेकर पदाधिकारी तक सभी केवल लूटने में व्यस्त हैं। यह बात जनशक्ति जनता दल (जजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने कही।

    वे शनिवार शाम गायघाट प्रखंड के पिरौंछा गांव में जन संवाद यात्रा में शामिल होने आए थे। भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के समक्ष तेजप्रताप यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि गायघाट से जनशक्ति जनता दल (जजद) का उम्मीदवार स्थानीय होगा।

    इस बीच तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दस वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान पीएम ने चीनी मिलों को चालू कराने और उसी चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह पूरा नहीं किया।

    तेज प्रताप ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार से मजदूरों के पलायन को रोकने में भी पूरी तरह विफल रही है।

    धोती और कुर्ता में पहुंचे तेजप्रताप यादव ने बातचीत में कहा कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा पर चल रहे हैं। माता-पिता की विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन वे पूजनीय हैं।

    कार्यक्रम के दौरान उमेश यादव ने अंगवस्त्र भेंट कर तेज प्रताप का स्वागत किया।