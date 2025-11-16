Language
    'प्यार का गुब्बारा' एक माह में ही फूटा, प्रेमी ने छोड़ा और मां-बाप ने भी कहा- रिश्ता खत्म

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    Bihar News: पढ़ने- लिखने की उम्र में प्यार-मोहब्बत की राह पर चलने वालों के लिए पूरी जिंदगी परेशानी ही परेशानी होती है। ऐसे अधिकांश मामलों में देखा गया है कि उनके हिस्से धोखा ही आता है। जब पूरी बात समझ में आती है तब तक इतनी देरी हो चुकी होती है कि सबकुछ लुट चुका होता है। माता-पिता इतने दूूर जा चुके होते हैं कि उनके लिए अपनाना संभव नहीं होता। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओेपी इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है।

    Bihar News: कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BIHAR CRIME: समय के साथ चलने से बेहतर कुछ भी नहीं। इससे तेज चलने की कोशिश करने वाले के हाथ केवल हार लगती है। पढ़ने और खेलने की उम्र में प्यार-इश्क के चक्कर में पड़ने वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सच्चाई पता चलने के बाद उनके पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं है। 

    सब्जी खरीदने का बहाना कर भागी 

    जिले के मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र से विगत करीब 39 दिन पूर्व यानी सात अक्टूबर को आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा घर से सब्जी खरीदने का बहाना कर निकली। इसके बाद घर के लोग उसके वापस लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं लौटी। 

    पिता ने कराई प्राथमिकी 

    खोजबीन करने के बाद भी वह तो नहीं मिली, लेकिन उसके रूपेश राम के साथ जाने की जानकारी मिली। जब उसके पिता आरोपित के पिता के पास गए तो उसने भी किशोरी के बाइक पर सवार होकर उसके बेटे के साथ जाने की बात बताई। इसके बाद किशोरी के पिता ने मीनापुर थाने में प्राथमिकी कराई। 

    कोर्ट में बयान दर्ज 

    शनिवार को पानापुर से अपहृत इस 16 वर्षीय छात्रा को विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या तीन में जांच अधिकारी एसआइ राजीव रंजन ने प्रस्तुत किया। जहां विशेष कोर्ट की न्यायाधीश नूर सुल्ताना के आदेश के बाद न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी सावित्री को कोर्ट में पीड़िता क बयान दर्ज किया गया। 

    मंदिर में कर ली थी शादी 

    इस बारे में घटना के जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने घर से भागने के बाद उसी दिन आरोपित रूपेश राम के साथ मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद घरवालों के डर से उसके साथ नेपाल चली गई। वहां कुछ दिन रहने के बाद रहने के बाद आरोपित के साथ ही दिल्ली गई। 

    जंक्शन पर छोड़कर भागा प्रेमी 

    करीब एक माह तक इधर-उधर भटकने के दौरान घर से जो भी पैसे लेकर दोनों गए थे, सभी खत्म हो गए। इसके बाद दोनों ने घर लौटने का फैसला किया। 13 नवंबर को पीड़िता आरोपित के साथ दिल्ली से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। यहां आने के बाद आरोपित उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। 

    बालिका गृह भेजने की तैयारी 

    कुछ देर तक तो वह उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब वह नहीं पहुंचा तो किसी तरह सकरा पहुंची। वहां से सूचना मिलने पर उसे पानापुर ओपी पुलिस अपने कब्जे में ले ली। पुलिस की ओर से कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद भी उसके स्वजन उसे लेने नहीं पहुंचे। 

    कहा जा रहा है कि उसके इस तरह से घर से भाग जाने से माता-पिता दुखी हैं। उन्होंने इससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया है। वहीं दूसरी ओर जिसके लिए अपनों को छोड़ा वह भी छोड़ गया। ऐसे में पुलिस अब उसे बेगूसराय स्थित बालिका गृह पहुंचाने की तैयारी कर रही है।