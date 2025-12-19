मुजफ्फरपुर में सिगरेट जलाने को माचिस नहीं देने पर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने पर इंकार करना एक किशोरी को इतना भारी पड़ गया कि दरिंदे ने उस पर दुष्कर्म का प्रयास किया। मामूली सी बात पर न सिर्फ एक मासूम की सुरक्षा को चुनौती दी साथ ही समाज के चेहरे पर भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया।

किशोरी को जान से मारने की धमकी माचिस नहीं देने पर एक आरोपित ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपित ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। मामले में किशोरी के पिता ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें सुरेश महतो को नामजद आरोपित किया है।

सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में पीड़िता के पिता ने कहा कि घटना 30 नवंबर की है। उस दिन वह बड़ी पुत्री को लेकर सदर अस्पताल गए। इस दौरान छोटी पुत्री ने घर से काल कर उन्हें जल्दी घर बुलाया। घर आने पर पता चला कि आरोपित घर के दरवाजे पर आकर उससे सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगा।

माचिस नहीं देने पर आरोपित जबरन घर में घुस गया। छेड़खानी कर किशोरी के साथ मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल करने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुटता देखकर आरोपित भाग गया।

