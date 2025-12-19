Language
    मुजफ्फरपुर में सिगरेट जलाने को माचिस नहीं देने पर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    Bihar Crime News : मुजफ्फरपुर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने पर इंकार करने पर एक आरोपित ने इस घिनौ ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने पर इंकार करना एक किशोरी को इतना भारी पड़ गया कि दरिंदे ने उस पर दुष्कर्म का प्रयास किया। मामूली सी बात पर न सिर्फ एक मासूम की सुरक्षा को चुनौती दी साथ ही समाज के चेहरे पर भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया।

    किशोरी को जान से मारने की धमकी

    माचिस नहीं देने पर एक आरोपित ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपित ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। मामले में किशोरी के पिता ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें सुरेश महतो को नामजद आरोपित किया है।

    सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में पीड़िता के पिता ने कहा कि घटना 30 नवंबर की है। उस दिन वह बड़ी पुत्री को लेकर सदर अस्पताल गए। इस दौरान छोटी पुत्री ने घर से काल कर उन्हें जल्दी घर बुलाया। घर आने पर पता चला कि आरोपित घर के दरवाजे पर आकर उससे सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगा।

    माचिस नहीं देने पर आरोपित जबरन घर में घुस गया। छेड़खानी कर किशोरी के साथ मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल करने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुटता देखकर आरोपित भाग गया।

    विभिन्न मामलों में 44 आरोपित गिरफ्तार

    मुजफ्फरपुर । संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में 24 घंटे में 44 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शराब में 10 समेत अन्य मामलों के आरोपित शामिल है।

    वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी। अभियान के दौरान 127 लीटर देसी व 7440 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 66 वारंट व एक कुर्की का निष्पादन किया गया।

    साथ ही दो वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा यातायात नियम के उल्लंघन में दो लाख 38 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। बता दें कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अभियान चलाया गया है। इसके तहत सभी आरोपित पकड़े गए हैं। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है।