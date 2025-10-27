सरकारी टीचर ने प्रत्याशी के साथ साझा किया मंच, वीडियो वायरल होने के बाद अब हो सकती है कार्रवाई

संवाद सहयोगी, सकरा। सकरा प्रखंड में एक शिक्षक का मंच साझा करते वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में वह कार्यक्रम के मंच पर एक प्रत्याशी के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इस बीच मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में चला गया है। माना जा रहा है कि शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने वाला यह वीडियो प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सरमस्तपुर के शिक्षक मोहम्मद फरीद आलम का बताया जा रहा है।

शनिवार को वे केशोपुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच पर एक प्रत्याशी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि उक्त कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या मौजूद थी, जहां शिक्षक ने मंच पर जनप्रतिनिधियों की प्रशंसा भी की।

वह भी तब, जब विभागीय नियमों के अनुसार सरकारी शिक्षक का किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में सार्वजनिक मंच साझा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। स्थानीय प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने की बात कही है।

ग्रामीणों में भी इस बात की चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे शिक्षक की निजी गलती मान रहे हैं, वहीं कई इसे सरकारी पद की गरिमा के विपरीत बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इधर शिक्षक मो. फरीद ने कहा कि शनिवार को एक मदरसा के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। इसमें विधायक भी पहुंच गए थे। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग मौजूद थे। सकरा में 29 को होगी राहुल और तेजस्वी यादव की सभा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आम सभा 29 अक्टूबर को सकरा में होगी। सकरा विस क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के पक्ष में सभा कर राहुल गांधी बिहार चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कहा कि राहुल गांधी की सभा की तैयारी की जा रही है।

संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे आइएनडीआइए के नेता चुनाव की तैयारी को लेकर आइएनडीआइए की बैठक तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में हुई। महागठबंधन के संयोजक व जिला राजद रमेश गुप्ता ने कहा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र से घटक दल के उम्मीदवारों के समर्थन में महागठबंधन के नेता व कार्यकर्ता संयुक्त अभियान चलाएंगे।