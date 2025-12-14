शिक्षक बहाली में बड़ी लापरवाही, डीएम की सख्ती, सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार लोक सेवा आयोग के चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा ( टीआरई -फोर ) के रोस्टर में लापरवाही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को महंगा पड़ा। संबंधित संचिका प्रभारी को रोस्टर की जानकारी नहीं और कार्यालय के असयोगात्मक रवैया के रोस्टर का अनुमोदन नहीं कराया जा सका।

जिलाधिकारी ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कार्यालय के सभी कर्मचारियों को दूसरे जिला में स्थानांतिरत करने का आदेश दिया है। वहीं संचिका प्रभारी के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के इस कदम से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।

क्योंकि शिक्षा में पहली बार सामूहिक तबादला की कार्रवाई का आदेश दिया है। रोस्टर बिन्दु के अनुसार जिले में उपलब्ध रिक्तियों से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाना है। शिक्षा विभाग बिहार पटना की ओर से लगातार फालोअप किया जा रहा है।

लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से अब तक जिले में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रोस्टर का अनुमोदन, नहीं कराया जा सका है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 11 दिसंबर को कार्य की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आया कि शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा जिलास्तरीय टीम को अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बाद 12 दिसंबर को जिलास्तरीय टीम एवं शिक्षा विभाग के सहयोगी कर्मियों के साथ रोस्टर अनुमोदन कराने के लिए उपस्थित का आदेश दिया गया था। लेकिन अंतिम रूप से रोस्टर तैयार कर डीएम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक जितेन्द्र कुमार से रोस्टर कार्य की अद्यतन स्थिति के संबंध में पूछने पर संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई और यह पाया गया कि उन्हें इस प्रकार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं, और न ही अपने कार्यों के प्रति गंभीर है।

जिलाधिकारी लिपिक जितेन्द्र कुमार सहित जिला शिक्षा कार्यालय के सभी कर्मियों को जिला मुख्यालय से बाहर तबादला करते हुए विरमित करने का आदेश दिया है। लिपिक जितेन्द्र कुमार के खिलाफ प्रपत्र ''''क में आरोप गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने इन आदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन डीईओ से मांगा है। जिला शिक्षा कार्यालय में करीब 38 कर्मचारी कार्यरत है। इन सबों का स्थानांतरण होगा।

प्रतिनियोजन मामले में डीइओ से स्पष्टीकरण शिक्षक बहाली के रोस्टर अनुमोदन की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी को जानकारी मिली आफिस में शिक्षकों का प्रतिनियोजन है। हुआ यह कि जिला शिक्षा कार्यालय में प्रतिनियुक्ति मनोज दूबे प्रधानाध्यापक, आदर्श मध्य विद्यालय, सरैयागंज विलंब से डीएम के समक्ष उपस्थित हुए।