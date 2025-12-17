Language
    तत्काल टिकट में बड़ा बदलाव, पीआरएस काउंटरों पर भी ओटीपी सिस्टम लागू, 100 ट्रेनों में नई व्यवस्था

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:06 PM (IST)

    Indain Rail News : मुजफ्फरपुर में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है। अब पीआरएस काउंटरों पर भी ओटीपी सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वी लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अब बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) के बाद अब रेलवे स्टेशन के आरक्षण टिकट काउंटरों पर भी ओटीपी से ही तत्काल टिकट की बुकिंग होगी।

    पूर्व मध्य रेल में सबसे पहले यह व्यवस्था समस्तीपुर रेलमंडल के सारे स्टेशनों पर लागू की गई है। इस बात की जानकारी समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था गुरुवार से ही लागू कर दी गई है।

    समस्तीपुर मंडल से चलने व गुजरने वाली 100 ट्रेनों में तत्काल रिजर्वेशन टिकट ओटीपी से कटेगी। यह व्यवस्था समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी पीआरएस काउंटरों पर प्रभावी होगी।

    पंजीकृत मोबाइल पर गिरेगा ओटीपी

    नई व्यवस्था के अंतर्गत, तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद टिकट की बुकिंग होगी। इससे फर्जी बुकिंग तथा दलालों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी एवं वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलेगी।

    यह पहल डिजिटल सत्यापन को बढ़ावा देने के साथ-साथ टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगी। ओटीपी आधारित प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि तत्काल टिकट का लाभ सही यात्री तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय अपना सही एवं सक्रिय मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं, ताकि ओटीपी का सत्यापन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    इन ट्रेनों में यह व्यवस्था

    तापी गंगा एक्सप्रेस
    सांघा मित्रा एक्सप्रेस
    पुष्पक एक्सप्रेस
    दरभंगा–विवेक एक्सप्रेस
    कुशीनगर एक्सप्रेस
    अमरावती–लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस
    गोदान एक्सप्रेस
    हावड़ा–अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस
    हावड़ा–एसएमवीबी एक्सप्रेस
    अवध एक्सप्रेस
    आज़ाद हिंद एक्सप्रेस
    अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस
    विवेक एक्सप्रेस
    जयनगर–लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
    मुंबई मेल
    चेन्नई मेल
    लोकमान्य तिलक–जयनगर एक्सप्रेस
    हावड़ा–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेल
    फलकनुमा एक्सप्रेस
    तिरुपति–चेन्नई मूर मार्केट एक्सप्रेस
    जगन्नाथ एक्सप्रेस
    एर्नाकुलम–किक एक्सप्रेस
    बेंगलुरु–नांदेड़ एक्सप्रेस
    दिल्ली–जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
    पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस
    रांची–सासाराम एक्सप्रेस
    हावड़ा–गया एक्सप्रेस
    अमरकंटक एक्सप्रेस
    सौराष्ट्र एक्सप्रेस
    फरीदाबाद–छपरा एक्सप्रेस
    बरौनी–ग्वालियर मेल
    राजरानी एक्सप्रेस
    वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस
    हाटे बाजारे एक्सप्रेस
    हैदराबाद–बीजापुर एक्सप्रेस
    वनांचल एक्सप्रेस
    नर्मदा एक्सप्रेस
    पंचवैली एक्सप्रेस
    बेंगलुरु–मैसूर एक्सप्रेस
    गया–हावड़ा एक्सप्रेस
    सूरत–भुसावल एक्सप्रेस
    हटिया–इप्पेरु एक्सप्रेस
    पुरी–तिरुपति एक्सप्रेस
    गुवाहाटी–संग एक्सप्रेस
    सियालदह–बलूरघाट एक्सप्रेस
    अमरावती एक्सप्रेस
    राधीकापुर–कोलकाता एक्सप्रेस
    हिमाचल एक्सप्रेस
    तपस्विनी एक्सप्रेस
    सूरत–महुवा एक्सप्रेस
    अजंता एक्सप्रेस
    समलेश्वरी एक्सप्रेस
    संगम एक्सप्रेस
    गौर एक्सप्रेस
    गुड़ुवायूर–मदुरै एक्सप्रेस
    किक–एर्नाकुलम एक्सप्रेस
    क्रिया योग एक्सप्रेस
    तिरुपति–कृष्णा पासेंजर
    निज़ामुद्दीन–जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
    इंटरसिटी एक्सप्रेस
    तिरुपति–कोयंबटूर एक्सप्रेस
    भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस
    श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस
    लालगोला–सियालदह पैसेंजर
    तीस्ता–तोरशा एक्सप्रेस
    अम्बिकापुर–दुर्ग एक्सप्रेस
    रुणिचा एक्सप्रेस
    सांग–गुवाहाटी एक्सप्रेस
    हावड़ा–मोकामा एक्सप्रेस
    कोयना एक्सप्रेस
    बरेली–वाराणसी एक्सप्रेस
    पुणे–अमृतसर एक्सप्रेस
    तिरुपति–दौंड एक्सप्रेस
    कामरूप एक्सप्रेस
    गंगादामोदर एक्सप्रेस
    बीजापुर–हैदराबाद एक्सप्रेस
    पातालकोट एक्सप्रेस
    विशाखापट्टनम–कोरबा एक्सप्रेस
    वीरभूमि एक्सप्रेस
    हुतात्मा एक्सप्रेस
    हटिया–इप्पेरु एक्सप्रेस
    रानी–शिलांग एक्सप्रेस
    चित्रकूट एक्सप्रेस
    जनहित एक्सप्रेस
    चौरीचौरा एक्सप्रेस
    हावड़ा–किर एक्सप्रेस
    हटिया–पूर्णिया एक्सप्रेस
    रणथंभौर एक्सप्रेस
    साबरमती–जैसलमेर एक्सप्रेस
    हिसार–आगरा कैंट एक्सप्रेस
    गुंटूर–रायगढ़ा एक्सप्रेस
    बनारस–बरेली एक्सप्रेस
    दुर्ग–अम्बिकापुर एक्सप्रेस