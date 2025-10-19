नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत,पति पर हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, कुढ़नी। कुढ़नी थाना क्षेत्र के केरमाडीह गांव में शनिवार देर रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका की पहचान मो. यूनूस की पत्नी नेहा खातून 20 वर्ष के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही कुढ़नी थानाध्यक्ष पुनीत कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार,नेहा खातून की शादी इसी वर्ष अप्रैल माह में केरमाडीह पंचायत के गोदाम निवासी मो. यूनुस के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ हुई थी। जहां नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत शनिवार की देर रात हो गई। वहीं शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को एसकेएमसीएच भेजा। जहां शव को देखने से मृतका की पीठ पर काले धब्बे व जगह-जगह पर गंभीर चोटें के निशान पाया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा है।

दहेज के लिए प्रताड़ित वहीं मृतका के भाई मुशहरी थाना के बंकुल छपडा निवासी मो. गफ्फार ने अपनी बहन की हत्या का आरोप उसके पति मो. यूनुस पर लगाया है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।