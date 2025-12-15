बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अपडेट: 2836 डिफाल्टर घोषित, लाभुकों को नोटिस जारी

शीघ्र ही उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। बताया गया है कि ऐसे लाभुक जिन्होंने ऋण लेकर पढ़ाई की, निश्चित अवधि गुजरने के बाद भी ना तो ऋण का किस्त जमा की ना विभाग को इस संबंध में कोई सूचना दी।

जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर!Bihar Student Credit Card: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऋण अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरु हो गया है। ऐसे 2836 को डिफाल्टर घोषित कर नोटिस भेजा गया है।

ऐसे लाभुकों को विभाग ने शपथपत्र देने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था। इसके बाद शपथपत्र नहीं देने वाले लाभुको पर विभाग द्वारा निलामवाद दायर किया जाएगा।

सहायक प्रबंधक अलका झा ने कहा कि किश्त जमा नहीं करने वालों को 30 दिसंबर तक शपथपत्र देने का समय दिया गया था। इस अवधि में भी शपथपत्र जिन्होंने नहीं दिया है उनपर निलामवाद की प्रकिया शुरु की जाएगी।

वित्तीय वर्ष में 4980 को मिला ऋण

योजना के तहत इंटर के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर के साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, आइटीआई, बीएड, लॉ समेत सभी व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए चार लाख तक का ऋण दिया जाता है।

पढाई पूरी करने के बाद ऋण 84 किश्तों में देना होता है। इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन है जिसके अनुसार मोहलत भी दी जाती है। जिले में वित्तीय वर्ष में 4980 को योजना का लाभ दिया गया। वहीं करीब 500 आवेदन को ऋण देने की प्रकिया की जा रही है।