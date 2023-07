Bihar: 24 दिनों बाद फिर राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, बी-4 कोच का शीशा क्षतिग्रस्त; बुरी तरह डर गए यात्री

Stone pelting on Rajdhani Express बदमाशों ने मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलखंड के सराय-घोसवर के बीच पत्थर मारकर बी-4 कोच के बाईं तरफ के खिड़की का शीशा तोड़ डाला। इसके चलते उक्त कोच में यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। ट्रेन को अगले स्टेशन हाजीपुर में रोका गया और उसकी जांच की गई। बता दें कि इस ट्रेन को बदमाशों ने कई बार निशाना बनाया है।

Dibrugarh New Delhi Rajdhani Express: मजुफ्फरपुर-हाजीपुर रेलखंड पर पत्थरबाजी

HighLights पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हुआ ट्रेन की खिड़की का शीशा पत्थर गिरने से कोच में यात्रियों के बीच मची अफरातफरी जून को खगड़िया के पास एसी कोच का तोड़ा था शीशा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Stone Pelting on Rajdhani Express: 20503 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसे सुरक्षित वीआइपी ट्रेन होने के बाद भी बदमाशों पर नकेल कसने में रेल पुलिस नाकामयाब हो रही है। 24 दिनों बाद फिर बदमाशों ने बुधवार की रात राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाया। बदमाशों ने मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलखंड के सराय-घोसवर के बीच पत्थर मारकर बी-4 कोच के बाईं तरफ के खिड़की का शीशा तोड़ डाला। नजदीक से बड़ा पत्थर मारने के कारण उक्त कोच के बी-4 के बर्थ संख्या-33 पर जा गिरा। इसके चलते उक्त कोच में यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। बर्थ संख्या- 33,34,35,36 के यात्री बुरी तरह डर गए। यात्रियों ने तुरंत इसकी जानकारी ट्रेन अधीक्षक के साथ आरपीएफ को दी गई। उसके बाद सोनपुर कंट्रोल को बताया गया। ट्रेन हाजीपुर पहुंची तो इंजीनियरिंग विभाग के रेल कर्मियों ने इसकी जांच की। उसके बाद ट्रेन छपरा के लिए निकल गई। खगड़िया में भी ट्रेन पर की थी पत्थरबाजी बता दें कि 20503 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बदमाशों ने टारगेट पर ले लिया है। 25 जून को शाम करीब पौने पांच बजे खगड़िया जंक्शन के पास एसी टू कोच को पत्थर मार कर शीशा तोड़ दिया था। उसके बाद खगड़िया आरपीएफ इंस्पेक्टर के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई कर बदमाश संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे पकड़ने में इंस्पेक्टर और सिपाही विक्रम कुमार आजाद चोटिल हो गए। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक बार उक्त ट्रेन पर पत्थरबाजों द्वारा निशाना बनाया गया। इसमें कई खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए।

