Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur Crime : अहियापुर कांड में सफलता, कालिया गैंग के कन्हाई सिंह पर एसटीएफ की बड़ी चोट

    By Keshav Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:50 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अहियापुर कांड में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कालिया गैंग के सदस्य कन्हाई सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से फरार था। यह गिरफ्तारी अहियापुर कांड की जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पुलिस अब कन्हाई सिंह से पूछताछ कर मामले की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस गिरफ्त में इनामी बदमाश कन्हाई सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर ।  मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में ठीकेदार नवल किशोर सिंह की हत्या मामले में पचीस हजार का इनामी बदमाश कन्हाई सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद एसटीएफ टीम ने दानापुर थाना को सुपुर्द किया है। माना जा रहा है कि अहियापुर पुलिस रिमांड पर लेकर ठीकेदार नवल किशोर सिंह की हत्या को लेकर पूछताछ कर सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसटीएफ के अनुसार, कन्हाई सिंह कालिया ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। एसटीएफ ने उसे वैशाली जिला के ललन सिंह ढाबा से गिरफ्तार किया है। उस पर अहियापुर थाना के अलावा पटना जिला के दानापुर और सीतामढ़ी जिला के नगर थाना के अलावा सुप्पी, रुन्नीसैदपुर में हत्या, आर्म्स समेत अन्य मामले दर्ज हैं।

    एसटीएफ टीम उसके अन्य जिलों में भी कन्हाई सिंह का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। वह सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना इलाके के अथरी का रहने वाला है। एसटीएफ को उसका लोकेशन मिलते ही छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया।

    बताया जा रहा है कि कन्हाई विश्वनाथपुर में रामकुमार उर्फ रामजी राय की पटना जिला के दानापुर थाना इलाके में कार सर्विसिंग कराने जाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को लेकर कन्हाई सिंह की संलिप्तता सामने आने के बाद लंबे समय से एसटीएफ को तलाश थी।

    मालूम हो कि वर्ष 2021 में अहियापुर इलाके में शिवहर के पूर्व मुखिया श्रीनारायण सिंह के भाई नवल किशोर सिंह की वर्चस्व में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला था कि सीतामढ़ी के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

    इसी में विकास कालिया का नाम सामने आया था। हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद विकास झा उर्फ विकास कालिया उस समय जेल में बंद है।

    पुलिस का कहना था कि उसने ही नवल सिंह की हत्या की साजिश जेल से रची थी। इस मामले में विकास कालिया से जुड़े कुख्यात अपराधी कन्हाई सिंह का नाम सामने आया था। इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी दारोगा प्रमोद राय को लाइन हाजिर कर दिया गया था।