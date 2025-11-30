Muzaffarpur Crime : अहियापुर कांड में सफलता, कालिया गैंग के कन्हाई सिंह पर एसटीएफ की बड़ी चोट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में ठीकेदार नवल किशोर सिंह की हत्या मामले में पचीस हजार का इनामी बदमाश कन्हाई सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद एसटीएफ टीम ने दानापुर थाना को सुपुर्द किया है। माना जा रहा है कि अहियापुर पुलिस रिमांड पर लेकर ठीकेदार नवल किशोर सिंह की हत्या को लेकर पूछताछ कर सकती है।

एसटीएफ के अनुसार, कन्हाई सिंह कालिया ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। एसटीएफ ने उसे वैशाली जिला के ललन सिंह ढाबा से गिरफ्तार किया है। उस पर अहियापुर थाना के अलावा पटना जिला के दानापुर और सीतामढ़ी जिला के नगर थाना के अलावा सुप्पी, रुन्नीसैदपुर में हत्या, आर्म्स समेत अन्य मामले दर्ज हैं।

एसटीएफ टीम उसके अन्य जिलों में भी कन्हाई सिंह का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। वह सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना इलाके के अथरी का रहने वाला है। एसटीएफ को उसका लोकेशन मिलते ही छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कन्हाई विश्वनाथपुर में रामकुमार उर्फ रामजी राय की पटना जिला के दानापुर थाना इलाके में कार सर्विसिंग कराने जाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को लेकर कन्हाई सिंह की संलिप्तता सामने आने के बाद लंबे समय से एसटीएफ को तलाश थी।

मालूम हो कि वर्ष 2021 में अहियापुर इलाके में शिवहर के पूर्व मुखिया श्रीनारायण सिंह के भाई नवल किशोर सिंह की वर्चस्व में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला था कि सीतामढ़ी के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।