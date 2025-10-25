मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान SSB जवान की मौत, शव बटालियन को सौंपा गया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त एसएसबी जवान की मौत हो गई। मृतक 71 बटालियन का कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर था।

वह राजस्थान का रहने वाला था। राधिका देवी गर्ल्स हाईस्कूल के पास एसएसबी ठहरे हुए। कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर मेस में वासर मैन पद पर कार्यरत था। शाम करीब छह बजे के करीब लाइट कटी थी।

इसी दौरान अन्य एक जवान ने जेनरेटर स्टार्ट किया। लाइन जैसे ही आई तो जवानों ने मुकेश कुमार गुज्जर को गिरा देखा। इसके बाद पूरे कैंप में हलचल तेज हो गई।

जवान उन्हें कांटी पीएचसी ले गए, जहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद आक्सीजन के सहारे एंबुलेंस से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। यहां इमरजेंसी पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सक मृत घोषित कर दिए। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी सुशील कुमार पहुंचे। उन्होंने चिकित्सक से बातचीत किया।