    मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान SSB जवान की मौत, शव बटालियन को सौंपा गया

    By Keshav Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:27 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान एसएसबी जवान की अचानक मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात जवान की तबीयत बिगड़ने से यह दुखद घटना घटी। शव को बटालियन को सौंप दिया गया है, और विभाग में शोक की लहर है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    कांटी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त एसएसबी जवान की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त एसएसबी जवान की मौत हो गई। मृतक 71 बटालियन का कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर था।

    वह राजस्थान का रहने वाला था। राधिका देवी गर्ल्स हाईस्कूल के पास एसएसबी ठहरे हुए। कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर मेस में वासर मैन पद पर कार्यरत था। शाम करीब छह बजे के करीब लाइट कटी थी।

    इसी दौरान अन्य एक जवान ने जेनरेटर स्टार्ट किया। लाइन जैसे ही आई तो जवानों ने मुकेश कुमार गुज्जर को गिरा देखा। इसके बाद पूरे कैंप में हलचल तेज हो गई।

    जवान उन्हें कांटी पीएचसी ले गए, जहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद आक्सीजन के सहारे एंबुलेंस से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। यहां इमरजेंसी पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सक मृत घोषित कर दिए। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी सुशील कुमार पहुंचे। उन्होंने चिकित्सक से बातचीत किया।

    जवानों से घटना की जानकारी लिया। इसके बाद उन्होंने एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी को शव का पोस्टमार्टम करवाने को कहा। पुलिस ने जवान का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पिपराकोठी बटालियन शव ले जाया जाएगा। जहां सलामी के बाद शव को घर भेजी जाएगी।

    उधर, कुछ लोगों ने बताया कि कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर के सिर में चोट के जख्म थे। खून से सिर लथपथ था। इसके कारण चिकित्सक फिजिकल एसाल्ट का जिक्र उसके रजिस्ट्रेशन पर्ची पर किया है।

    वह गिरने के दौरान गंभीर चोट की वजह से मौत का शिकार हुआ हो। इधर, थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि मृत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव को 71 बटालियन के हैंडओवर कर दिया गया है।