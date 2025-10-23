Bihar Education News : राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों में बीटेक के विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। इंजीनियरिंग कालेजों में बीटेक के सातवें सेमेस्टर में नामांकित छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार हो गया है। अब विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। इसमें राज्य सरकार के विभागों, निगमों, बोर्ड और सोसाइटी के तत्वावधान में संचालित होने वाली योजनाओं के नाम और इंटर्नशिप के लिए शाखावार छात्र-छात्राओं की संख्या और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अन्य सूचनाएं अंकित रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों सभी विभागों, निगमों, बोर्ड और सोसाइटी से संबंधित इंटर्नशिप अवसरों की उपलब्धता एवं नोडल अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया था। ऐसे में विभाग की ओर से 30 अक्टूबर को तारामंडल सभागार में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी विभागों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। इसको लेकर विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डा. प्रतिमा ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, अध्यक्ष, महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक और निदेशक को पत्र भेजा है।

छात्र-छात्राओं को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड,बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहार शहरी बुनियादी ढ़ांचा विकास निगम लिमिटेड, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त होना है। इसमें बीटेक के सातवें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को चार से छह सप्ताह के लिए इंटर्नशिप करेंगे।