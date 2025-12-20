एसकेएमसीएच में शुरू होगी जेनेटिक जांच, सिकल सेल व थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का मिलेगा नया इलाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। SKMCH Muzaffarpur: उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में जल्द ही जेनेटिक जांच के जरिए आनुवंशिक बीमारियों के प्रभावी इलाज की सुविधा शुरू होने जा रही है।

इसके लिए आरएमआरआई (RMRIMS) और आईसीएमआर (ICMR) के सहयोग से अत्याधुनिक जेनेटिक लैब तैयार की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य आनुवंशिक रोगों की सटीक पहचान कर लक्षित और व्यक्तिगत उपचार उपलब्ध कराना है।

अस्पताल के इंडोर वार्ड में भर्ती आनुवंशिक रोगों से पीड़ित मरीजों पर शोध कर उनकी बीमारी के अनुसार प्रभावी दवाओं और उपचार पद्धतियों को विकसित किया जाएगा।

जेनेटिक जांच के माध्यम से हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मधुमेह (डायबिटीज), दमा, गठिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज में जीन थेरेपी को नई उपचार पद्धति के रूप में अपनाया जाएगा।

इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि किसी विशेष क्षेत्र में आनुवंशिक बीमारियों का प्रकोप अधिक है या नहीं। क्षेत्र विशेष को चिह्नित कर रोकथाम की रणनीति तैयार की जाएगी।

फिलहाल आईसीएमआर और आरएमआरआई, एसकेएमसीएच परिसर स्थित होमी भाभा कैंसर संस्थान की जीनोम सिक्वेंसिंग लैब से समन्वय स्थापित कर इलाज की प्रक्रिया शुरू करेंगी।

जीनोम डेटा के आधार पर यह समझा जाएगा कि एक ही या अलग-अलग जीन में कौन-कौन सी बीमारियां विकसित हो रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अब डायबिटीज में जेनेटिक प्रोफाइलिंग के जरिए सटीक दवाओं का चयन संभव होगा। वहीं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया।