SKMCH के मोर्चरी में 30-30 दिन तक गलते शव, दुर्गंध से मरीज परेशान; मानवाधिकार आयोग में शिकायत

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में लावारिस शवों का तय समय सीमा के अंदर अंतिम संस्कार नहीं किये जाने का मामला अब मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया हैं।

मामले को लेकर जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो अलग-अलग याचिका दाखिल किया है। अधिवक्ता ने बताया कि लावारिस शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा 20 - 30 दिनों तक में भी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, जिस कारण लावारिस शवों से दुर्गन्ध आना शुरू हो जाता है।