    Bihar Election 2025 Photos: चुनावी मंच पर छाए रहे बिहार के प्रतीक चिह्न, परंपरा और संस्कृति का भी हुआ दर्शन

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:56 AM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में, राजनीतिक दलों ने चुनावी मंचों को बिहार के प्रतीक चिह्नों, परंपरा और संस्कृति से सजाया। इन मंचों पर बिहार की ऐतिहासिक धरोहर और लोक कला का प्रदर्शन किया गया। परंपरा और आधुनिकता के संगम ने चुनावी माहौल को जीवंत बना दिया, जिससे मतदाताओं को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला।

    मीरा सिंह, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में इस बार आरोप-प्रत्यारोप, वादों और दावों की बातें तो हुईं। चुनावी मंच पर बिहार की परंपरा, संस्कृति और यहां की प्रतीक चिह्न भी खूब छाए रहे। राष्ट्रीय नेता से लेकर स्थानीय नेता एवं अभिनेता तक की चुनावी सभा में न सिर्फ इस पर बात हुई, स्वागत सत्कार एवं उपहार में इनका उपयोग भी हुआ।

    चुनाव के प्रचार अभियान में मिथिला कलाकृतियां, सुजनी कला, गोदना पेंटिंग, सीतामढ़ी की राजा जनक की हल चलाती पेंटिंग जैसे प्रतीक चिह्न छाए रहे। वहीं मिथिला पेंटिंग से लेकर पाग-दोपटा और मखाने की माला पहना नेताओं का स्वागत हुआ।

    आठ नवंबर को सीतामढ़ी की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे मिथिला पेंटिंग के ब्रांड एंबेसेडर हैं। वे जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को मिथिला की पारंपरिक पेंटिंग भेंट करते हैं। 

    बिहार की बहन-बेटियों की कला कौशल दुनियाभर में पहुंचे, इसलिए ऐसा करते हैं। पीएम ने चुनावी मंच से मां जानकी, बाबा हलेश्वर स्थान व पंथपाकड़ भगवती स्थान के महत्व की भी चर्चा की।

    इस दौरान राजा जनक की हल चलाती प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान का आगाज किया था। तब केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मिथिला की पहचान माने जाने वाले पाग और चादर के अलावा भगवान सूर्य की मूर्ति देकर उनका स्वागत किया था।

    इसी मंच पर स्थानीय सांसद शांभवी चौधरी ने उन्हें क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित छठ की सूप भेंट की थी। उपहार स्वरूप मखाने की माला भी दी गई। इसी दिन कर्पूरीग्राम के जीकेपीडी कालेज परिसर में छात्राओं ने मिथिला की लोक नृत्य सामा चकेवा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

    मिथिला पेंटिंग वाले पाग पहन स्मृति ईरानी ने किया रोड शो

    शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने माथे पर मिथिला पेंटिग वाले पाग पहन रखे थे और गले में मिथिला पेंटिंग की शाल थी। गोरखपुर के सांसद व अभिनेता रवि किशन भी शनिवार को खजौली में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे।

    कार्यकर्ताओं ने पाग-दोपटा और मखाने की माला पहना कर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर स्थानीय नेता और अभिनेता ने भी चुनाव प्रचार के दौरान मिथिला पेंटिंग वाले शाल-दोपटा धारण किया। भेंट स्वरूप इन्हें मिथिला पेंटिंग दी गई।