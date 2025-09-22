Sharadiya Navratri 2025: बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, 400 रुपये तक की चुनरी बाजार में उपलब्ध

शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्री और फल-फूल की दुकानें सज गई हैं जहाँ खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार लाखों के कारोबार की उम्मीद है। मिट्टी की मूर्तियों और कलश की मांग ज्यादा है। पूजन सामग्री के साथ चुनरी और फलों की भी खूब बिक्री हो रही है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कलश स्थापना के साथ सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो गई। इसको लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्री, फल-फूल आदि की स्थायी दुकानों के अलावा सैकड़ों अस्थायी दुकानें भी सज गईं हैं। इस बार लाखों का कारोबार होने की उम्मीद की जा रही है।

शहर के मुख्य बाजारों में खरीदारों की भीड़ हो रही। रमना देवी मंदिर के पास से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर, बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर, देवी मंदिर गोला रोड, बाबा शक्तिनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों के पास पूजन सामग्री, माता की चुनरी, झालर सहित सजावट के सामान की बिक्री हो रही।

ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया भी है। पूजन सामग्री दुकानों में नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, कलश और माता के शृंगार का सामान खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। इस बार खासतौर पर मिट्टी की मूर्तियों और मिट्टी के कलश की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है।

दुकानदारों के अनुसार लोग धातु या प्लास्टिक की बजाय पारंपरिक मिट्टी के सामान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार रवि कुमार, सन्नी, रोशन ने बताया कि इस बार ग्राहकों की संख्या पिछले साल से अधिक है। चुनरी सहित अन्य सामग्रियों पर पांच से सात रुपये की बढ़ोतरी हो गई है।

रविवार की शाम तक बिक्री तेज हो गई। सोमवार को बिक्री में और अधिक होने की उम्मीद है। पूजन समग्री के साथ लड्डू, मिठाई, फल अन्य प्रसाद की खरीदारी की। मां का चुनरी का भाव 30 रुपये से लेकर चार सौ तक है।जैसा चुनरी वैसा दाम है। फल में सेव 12 से 180 रुपये किलो बिक्री हो रही। केला 50 से 80 तक दर्जन बिक रहे। पानी वाला नारियल कहीं 40 तो कही 60 रुपये में खुदरा बिक्री हो रही।