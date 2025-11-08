शर्मनाक हरकत ! बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रधान पुजारी के साथ बदसलूकी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: गरीबनाथ मंदिर में शुक्रवार को प्रधान पुजारी विनय पाठक के साथ बदसलूकी की गई। मंदिर में लगे सीसी कैमरे में इसका वीडियो कैद हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो रहा है। घटना के बाद शाम तक नगर थाने की पुलिस वहां झांकने तक नहीं गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना की शिकायत नहीं मिली है। जबकि वहां दो पुजारी अमरनाथ पाठक और संतोष पाठक की ओर से से नगर थाने में आवेदन देने की बात कही गई है।

इस संबंध में प्रधान पुजारी से पूछे जाने पर कहा कि मंदिर में लगे सीसी कैमरे के फुटेज में सारा मामला कैद है। कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से देखेगी तो सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत श्रीगरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष से की जाएगी। वहां से जैसा आदेश आएगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।प्रसारित वीडियाे में दिख रहा है कि मंदिर के ग्राउंड में जहां पर रसीद कटती है, वहां पर पुजारी अभिषेक पाठक को किसी से झगड़ा हुआ।

इसकी जानकारी प्रधान पुजारी को मिलने पर उनको कार्यालय में बुलाया। उसके बाद वे प्रधान पुजारी अपने चाचा से लड़ गए। इस दौरान मारपीट की घटना हुई। वीडियो में विनय पाठक के कमरे से अभिषेक पाठक निकलते हुए दिख रहे हैं।

वह गुस्से में कुछ कहते दिख रहे हैं। पीछे से विनय पाठक भी बाहर निकलते हैं। उनसे अभिषेक पाठक उलझते हुए दिखते हैं। इसके बाद वहां हंगामा होता है। आपस में नोकझोंक के बीच मारपीट की स्थिति भी बन गई। कई लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया।



इस मामले में अभिषेक पाठक ने कहा कि मंदिर के पंडित धांधली करते हैं। वे बाहर के पुजारी से पूजा कराते हैं। वह वसूली करते हैं। इसकी शिकायत न्यास के अध्यक्ष से भी की थी। कार्रवाई नहीं हुई तो उन पंडितों को आज बाहर निकाले। इसके बाद संतोष पाठक एवं अन्य ने मारपीट की।