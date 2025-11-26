दिल्ली पुलिस SI बनकर Sextortion की कोशिश, युवक की सजगता से साइबर फ्रॉड होने से बचा
मुजफ्फरपुर में एक युवक साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बाल-बाल बचा। सेक्सटॉर्शन गिरोह ने दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बनकर उसे फंसाने की कोशिश की। युवक को अश्लील वीडियो भेजने और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई। युवक की सतर्कता से फ्रॉड विफल हो गया और उसने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सेक्सटॉर्शन गिरोह के जालसाज बदमाशों ने एक युवक को साइबर फ्रॉड के जरिए फंसाने की कोशिश की, लेकिन युवक की सजगता से यह प्रयास विफल हो गया। इस मामले में खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सदर थाने में शिकायत की गई है।
पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि उसे जालसाजों ने पहले पुलिस अधिकारी बनकर कॉल किया। कॉल पर उसे डराया धमकाया गया कि उसने कई लड़कियों को अश्लील वीडियो भेजी हैं और उसके खिलाफ दिल्ली के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
इसके बाद फ्राड करने वाले ने युवक को एक अश्लील वीडियो भी भेजी और दावा किया कि वह इस अपराध में शामिल है।
कार्रवाई से बचने के लिए दिल्ली बुलाया
जालसाज ने युवक से कहा कि उसे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत दिल्ली आना होगा। युवक को यह कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित और भयभीत किया गया ताकि वह दबाव में आकर जालसाजों की मांग पूरी कर दें। युवक ने जालसाजों की इस धमकी और ब्लैकमेल के तरीके को संदिग्ध मानते हुए इसकी शिकायत सदर थाने में की है।
दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर कॉल
युवक ने अपनी शिकायत में दिल्ली के एक थाने के एसआई राजेश यादव नाम के व्यक्ति को आरोपित बनाया है। जिसने कथित तौर पर उसे काल करके डराया धमकाया था।
पुलिस का कहना है कि यह मामला सेक्सटॉर्शन और साइबर ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे फ्राड कॉल से सावधान रहें। यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर पैसे की मांग करता है या डराता है, तो तुरंत स्थानीय थाने में शिकायत करें।
